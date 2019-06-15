巴拉刈爭議 郭台銘：關鍵在管理非使用

（中央社記者葉子綱嘉義縣15日電）投入中國國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘今天表示，巴拉刈議題關鍵在管理問題，非使用問題，呼籲政府改善，「無法改善，我來改善」。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今年1月表示，盤點發現市面上「24%巴拉刈溶液」還有約一年用量，原訂今年2月起禁止分裝、販售及使用，延到民國109年2月1日起禁販售及使用。

郭台銘上午受邀參加嘉義縣吳鳳科技大學畢業典禮，接受媒體訪問表示，近日走訪台南市、嘉義基層，與農民座談，農民紛紛反映不宜禁售且禁用巴拉刈，現行農業政策存在許多問題需改善。

他說，改善農民收入，尤其是行銷方式，不讓農民血本無歸，他當選總統會研議改善現行農業政策。

至於初選對手高雄市長韓國瑜下午在雲林縣參加造勢活動，郭台銘表示，「我不會因為造不造勢就不做事」，鴻海集團有8到10名工程師正和雲林縣政府團隊規劃發展經濟事宜，他勤走台南、嘉義基層，關心農業、工業與參加畢典鼓勵大學生，相信百姓會自己判斷。

他說，每人有不同方法，他與韓國瑜只有合作，國民黨才有贏的機會，「韓國瑜是我兄弟」，外界不要見縫插針。（編輯：李明宗）1080615