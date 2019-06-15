馬祖萬平操演 萬彈齊發場面震撼

（中央社馬祖15日電）馬祖防衛指揮部南竿守備大隊昨晚在馬祖仁愛澳口舉辦「萬平操演」聯合防空實彈射擊，吸引百餘名遊客鄉親感受萬彈齊發的震撼，並於操演結束給予參演官兵掌聲鼓勵。

南竿守備大隊今年度萬平操演實彈射擊移師仁愛澳口操演，共動員多種機砲和甲車，各式機砲部署在澳口周邊及鐵堡，馬防部指揮官章元勳特別全程視導，連江縣副縣長王忠銘也到場致意。

此次防空射擊模擬敵方先後以無人機、直升機、戰鬥機等航空器入侵台灣海空領域，演練開始後以81迫砲發射模擬敵機的照明彈，也照亮整個澳口海域，之後環狀排列的機砲火力全開朝目標發射，相當壯觀。

萬平操演開放參觀，也吸引許多遊客在廟前廣場觀賞，攝影好手和軍事迷準備捕捉精彩畫面，許多團客入夜才趕上，親眼目睹離島才能看到的實彈軍演，紛紛驚呼值回票價，並給予參演官兵掌聲鼓勵。（編輯：張芷瑄）1080615

馬祖防衛指揮部南竿守備大隊14日晚間在馬祖仁愛澳口舉辦「萬平操演」聯合防空實彈射擊，場面壯觀。（連江縣政府提供）中央社 108年6月15日

馬祖防衛指揮部南竿守備大隊14日晚間在馬祖仁愛澳口舉辦「萬平操演」聯合防空實彈射擊，動員多種機砲和甲車。（連江縣政府提供）中央社 108年6月15日