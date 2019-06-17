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民進黨：百萬人反送中 國民黨卻獻媚將台灣送中

最新更新：2019/06/17 12:32

（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨發言人李晏榕今天說，當上百萬港人站出來捍衛香港的自由民主之際，國民黨副主席曾永權主動率領國民黨組團「送中」，競相對中共獻媚，顯露國民黨和國際主流社會嚴重脫節。

李晏榕今天透過新聞稿指出，國民黨主席吳敦義日前發表聲明稱，香港「反送中運動」越演越烈，代表中國大陸對港、澳實施所謂「一國兩制」都是虛言，言猶在耳。當曾永權見到中國全國政協主席汪洋時，卻自動噤聲，連香港議題隻字都不敢提。只敢當著中共高層的面，大罵自家政府的不是，不禁令人質疑，「黨格究竟何在？」

她說，台灣人民理應摒棄這樣的政黨，看到今日的香港，台灣真的不需要只會幫中共擦脂抹粉、應聲附和的政黨。

李晏榕指出，國民黨明明知道中共的統戰工作就是要消滅中華民國、併吞台灣，卻前往背書，國民黨立委沈智慧甚至在演說時，吹捧中國領導人習近平「構建人類命運共同體的壯美藍圖」，以及金門縣長楊鎮浯發聲爭取「金廈融合示範區」。

李晏榕說，這些國民黨的政治人物的一言一行，凸顯國民黨就是一個藉由發大財的虛假騙術，一步一步將台灣「送中」，毫無民主自由價值的政黨。

李晏榕表示，中共意圖破壞台灣的自由民主體制，人盡皆知；中共一再藉武力恫嚇台灣人民、在國際四處打壓國際空間，更是造成台海地區緊張的元兇。國民黨若繼續無視於台灣社會的主流意見，棄台親中，終將會被台灣人民唾棄，離重返執政的目標會愈來愈遠。（編輯：楊凱翔）1080617

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