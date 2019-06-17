沈智慧告加重誹謗 王義川指沈不可說謊

（中央社記者蘇木春台中17日電）立委沈智慧今天控告桃園航空城董事長王義川，在臉書散布她在海峽論壇支持「一國兩制」涉嫌加重誹謗等罪。王義川說，沈智慧有沒有在中國大陸支持「一國兩制」，她不可以說謊。

中國國民黨籍台中市第五選區立法委員沈智慧，在今年1月27日立委補選中以4萬9230票，擊敗民主進步黨籍候選人、前台中市交通局長王義川的3萬2903票等而勝選。王義川敗選後，轉任桃園航空城股份有限公司董事長。

王義川今天在臉書（Facebook）粉絲團中發文指出，沈智慧到中國大陸說支持「一國兩制」，還爭取上台報告，以簡體字做投影片，並「尊稱習近平為國家主席」。

沈智慧下午在律師陪同下，前往台中地檢署控告王義川加重誹謗、違反選舉罷免法。

沈智慧受訪表示，她是2020年國民黨提名的台中市北區、北屯區立委參選人，王義川用不實訊息指稱她的相關內容，已蒐證提告。她堅決反對「一國兩制」，在海峽論壇上也沒有提到相關字眼，她是在一個公益論壇，談文化的傳播與傳承。

至於「尊稱習近平為國家主席」部分，沈智慧說，那是一個由一貫道所做的簡報，其中內容是摘錄一個報導，在裡面她也沒有提出國家主席這幾個字，她是在替一貫道做海外華僑中華文化的傳播與傳承調研，整個簡報檔都是由一貫道提供。

對於香港民間人權陣線號召港人上街「反送中」遊行，沈智慧指出，她支持香港的「反送中」運動，因為中國大陸不可以片面取消香港的司法終審權，在這個部分她是支持香港人，這個修法本來就應該廢止，由香港人來治理香港人，現在暫停審查修訂是不對的，應該要撤銷。

針對沈智慧的按鈴提告，王義川表示，沈智慧有沒有在中國大陸支持「一國兩制」，她自己很清楚。沈智慧是學佛之人，不可以說謊，最好的方法就是沈智慧公布在中國大陸播放的簡體字版投影片。

王義川指出，沈智慧在台灣說不支持「一國兩制」，晚點再看中國大陸怎麼回應。（編輯：戴光育）1080617

立委沈智慧（右）17日在律師陪同下到台中地檢署，控告桃園航空城董事長王義川，在臉書散布她在海峽論壇支持「一國兩制」涉嫌加重誹謗等罪。中央社記者蘇木春攝 108年6月17日