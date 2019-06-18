2020團結整合啟動 總統分批與綠委餐敘

（中央社記者溫貴香、陳俊華台北18日電）總統蔡英文啟動初選過後黨內團結整合，除了持續接地氣、拚國政外，總統今天與綠委們餐敘聽取立委選區各方意見，有立委提議，中國五星旗在台四處飄揚、不當黨產收回後，未來要如何運用，應妥善進行政策評估。

民進黨總統初選民調出爐，將提名蔡總統參選2020大選，民進黨中執會明天將通過這項總統提名案。

蔡總統從上週日起分批與立委餐敘，第一批包括立委陳亭妃等人，第二批則是中午在總統府餐敘，與會者包括民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、立委劉櫂豪、王定宇、郭正亮、吳玉琴、鄭寶清、施義芳、蔡培慧、邱泰源、羅致政、江永昌等人。立委陳明文、莊瑞雄、蔡易餘因選區另有要事未出席。

與會者表示，一開始，管碧玲說明公民投票法部分條文昨天完成三讀，爭議較大公投連署需檢附身分證正反面影印本，後來以附帶決議要求中選會落實電子連署方式，因此提修正動議取消檢附身分證影本這項規定；公投與大選脫鉤，黨團評估還好。

與會者轉述，有立委提議桃園市立委陳賴素美、台南市立委葉宜津兩個選區，初選結果，現任立委中箭落馬，基層反彈必須審慎處理；另外，香港反送中議題，也有立委表達，五星旗在台灣四處飄揚，基層反彈四起，要求政府進行政策評估，如何處理這項議題。

管碧玲向中央社記者表示，蔡總統整場都在聽大家反映民意，看有沒有什麼民間的意見與需求，是需要政府注意的；她舉例，其中當然是少子化的議題，她提出歐洲國家的制度，可考慮針對不孕症的治療補助。

管碧玲指出，因為不孕症治療很貴，有的國家有無限次補助，有的則是限制補助2次，都可以考慮；而蔡總統聽完每個意見後，都會稍微討論、瞭解一下內容。

王定宇說，主要是做一些國政上的建議，充分交換台灣各地的需求與意見，他特別向蔡總統提到農民部分，像是農民的津貼、老年的生活等，政府有責任多加注意；他也提到國安相關的法律都還沒完成，都是在建構國家安全，也是台灣過去欠缺的法律工具，要儘速建構起來，這是蔡總統直接關心的內容。

鄭寶清表示，今天這場餐敘是因為民進黨內總統初選結束後，蔡總統要謝謝大家，並聽聽大家意見、了解政局，以及社會對民進黨的看法。

總統與立委餐敘時間約一個半小時，會談氣氛相當輕鬆，對於立委所提的政策建議，也請幕僚一一詳記，並表示，明天將與行政院長蘇貞昌會晤，也會向蘇揆反映。（編輯：趙蔚蘭）1080618