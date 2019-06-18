ICAO大會9月召開 加拿大駐台代表支持台灣參與

（中央社記者顧荃台北18日電）台灣爭取參與國際民航組織（ICAO），加拿大駐台代表芮喬丹今天說，全球性議題有其急迫性，台灣在解決全球性議題上可以扮演重要的角色，應加入討論。

ICAO大會每3年舉辦一次，第40屆大會將於9月底在加拿大蒙特婁登場。2013年，時任民航局長沈啟，應ICAO理事會主席邀請，以特邀貴賓（guests）的身分參加ICAO第38屆大會。不過2016年，台灣並未受邀出席大會。

芮喬丹（Jordan Reeves）下午出席加拿大日記者會受訪表示，對加拿大政府來說，依據國際法規、解決全球性問題非常重要。許多全球性問題是跨越國界的，因此加國政府支持台灣參加在日內瓦舉辦的世界衛生大會（WHA），國際民航組織也是處理全球性議題的重要組織之一。

芮喬丹表示，全球性議題有其急迫性，需要全世界一起共同努力解決，無論是為了安全、健康或是人類的福祉。加國政府認為在解決全球性問題上，台灣可以扮演重要的角色，應加入討論。

成立於1944年的ICAO，總部設於加拿大蒙特婁。中華民國為ICAO創始會員國之一，1971年退出後即被排除於ICAO體系之外。

加拿大商會今天與加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大商會共同舉行記者會，宣布將於29日於台北市客家文化公園舉行加拿大國慶節活動，加拿大航空並將於明天起推出台北前往加拿大或北美城市的機票優惠。

芮喬丹致詞時說，這是亞洲最大的加拿大國慶日活動，台灣是加拿大第12大貿易夥伴，加拿大和台灣之間的旅遊業快速成長，2018年，前往加拿大的台灣遊客達到歷史新高紀錄，比2017年增長了13%。在過去的3年裡，加拿大也是台灣學生出國留學成長最多的國家。（編輯：黃國倫）1080618