羅文嘉：藍綠愈亂柯愈有機會 民進黨要趕快穩定

（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨秘書長羅文嘉今天說，國、民兩黨各自內部愈亂，台北市長柯文哲就愈有機會，民進黨經過3個月的內戰，現在真的要趕快穩定下來，若不穩定下來，就是拱手讓人。

民進黨明天將召開中執會正式公告提名總統蔡英文參選2020總統大選。

對於綠營內部挺前行政院長賴清德的支持者仍有不滿情緒。羅文嘉今天受訪指出，民進黨初選結束了，已經選了3個月，「內戰打到3個月，還要再打下去嗎？」大家要理智面對，若不接受，要怎麼辦，難道要看到6個月後是高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲或鴻海董事長郭台銘嗎？要接受未來台灣4年交給他們嗎？

他說，有些人有情緒，想要摧毀民進黨或摧毀蔡總統，他希望大家面對未來，把情緒放下來；要讓這情緒有軟著陸，才能重新起飛，因為，接下來會更辛苦。

羅文嘉說，如果認為這次5家民調初選是代表最後的結果，「那是很大一個的陷阱」，因為民進黨初選民調是支持者期待再加上等電話，樣本偏綠的幅度會大於平常的民調，2011年也是這樣，當時民進黨內蘇貞昌與蔡英文初選，兩人與國民黨的馬英九對比，初選都贏馬英九，但大選還是輸。

至於如何看待韓國瑜與郭台銘、郭台銘的兩岸論述是否對民進黨較有殺傷力；羅文嘉認為，應該放在國民黨初選脈絡來看，郭台銘有想要爭取的對象，所以文宣往某個方向走，是要與韓國瑜偏黃復興黨部的立場有所區隔；郭台銘的立場是初選要展現的，這是否代表未來大選真的想法，仍然是大問號。

他說，如果是明天投票、按照國民黨現在的遊戲規則，他覺得是韓國瑜勝出，但國民黨7月中人選才會出線，到那時就很難講。

至於柯文哲的聲勢，羅文嘉認為，「一直都沒有太大改變」，柯文哲的機會在於國、民兩黨內亂，兩黨各自內部愈亂，柯文哲就愈有機會。

不過，羅文嘉認為，民進黨會漸漸趨於穩定，民進黨經過3個月的內戰，現在真的要趕快穩定下來，若不穩定下來，就是拱手讓人，讓柯文哲機會更大；現在國民黨剛開始，會如何發展無法預估，但柯文哲的機會建立在兩黨內亂，所以，民進黨要從現在的情緒混亂中，恢復過來。（編輯：郭萍英）1080618