黨產會追中廣案 趙少康：帝寶土地不是我賣的

黨產會20日針對中廣案召開聽證會，中廣董事長趙少康（左）表示，中廣是否為國民黨附隨組織他不清楚，但他接手中廣後國民黨絕無干涉，經營成敗全部由他負責。中央社記者游凱翔攝 108年6月20日

（中央社記者游凱翔台北20日電）黨產會今天召開中廣案聽證會，中廣董事長趙少康會前受訪表示，他是在95年才接手中廣，黨產會卻向他追討中廣在91、92年出售給宏盛建設蓋「帝寶」土地的獲利，呼籲黨產會應該針對處分黨產而獲利的人追討黨產。

行政院不當黨產處理委員會最後表示，今天聽證會不做出任何決定，將把各方發言意見帶回去研究，如有必要會再度開聽證會。

黨產會上午召開中廣案第二次聽證會，黨產會指出，中廣案共有兩大爭點，包括中廣是否曾由國民黨實質控制人事、財務或業務經營，且非以「相當對價」轉讓而脫離國民黨實質控制，及中廣是否為國民黨附隨組織，現存財產是否為不當取得應命移轉國有，及38筆土地是否為不當財產，並已移轉他人無法返還，應追徵價額。

黨產會指出，中廣原國民黨黨營事業，使用日治時期台灣放送協會於全台各地的廣播電台設備及土地房屋，早年董監事及重要人事、財務等也須經國民黨中央決定；國民黨於民國95年12月透過黨營中投公司，將中廣96.95%股權出售好聽、悅悅、播音員、廣播人等4家公司。

趙少康表示，中廣是不是國民黨的附隨組織他並不清楚，但自從他接手中廣後，國民黨絕對沒有干預人事等，且中廣的經營成敗全部由他負責。

趙少康認為，若黨產會最後認定中廣是附隨組織，那代表有「主僕關係」，主人是國民黨、僕人是中廣，黨產會應該就相關議題找國民黨負責才對，怎麼會來找中廣。

趙少康事前受訪時也表示，95年從榮麗集團接手中廣時，中廣已非國民黨黨產，黨產會卻要向他追討中廣公司在91、92年出售土地給宏盛建設蓋台北市仁愛路「帝寶」豪宅的獲利。

他也說，中廣出售名下資產的時間點，大多在前總統李登輝擔任國民黨主席、劉泰英擔任國民黨黨產會管理委員會主委時期，「兩人吃香喝辣」，現在卻變成他要來收拾善後。

國民黨行政管理委員會副主委李福軒說，黨產會曾經提到，中廣過去具有對中國心戰廣播的功能，這代表中廣是實實在在替國家在做事。

李福軒表示，國民黨最後為何會取得中廣，目的是為了賠償國民黨在戰時的損失，最後在國防最高委員會第227次常務會議通過，因此國民黨是依法、照規矩取得中廣，沒有不法。

卓越新聞獎基金會執行長邱家宜表示，轉型正義不能有差別待遇，該追究的就應該要去深入了解。但她也建議，由於95年榮麗投資公司將中廣的媒體事業部門賣給前飛碟電台董事長趙少康，應將96年前、後分開思考，並將現在的中廣與過去的中廣脫鉤、另案調查。（編輯：楊凱翔/林孟汝）1080620