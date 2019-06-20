網路納國安範疇 管碧玲：確立反資訊戰法源

（中央社記者陳俊華台北20日電）立法院昨天三讀修正通過國安法，將網路空間納入國安範疇。民進黨團幹事長管碧玲今天說，網軍影響國安越來越明顯，修法讓國安機關有法源可以在網路領域展開保衛、反資訊戰。

立法院昨天三讀修正通過國家安全法部分條文，意圖危害國家安全，為大陸地區發展組織者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以上1億元以下罰金。軍公教涉共諜行為，喪失月退俸請領權利，已支領的也要追繳；因國安威脅已從實體延伸到網路，三讀條文明定，國安維護及於網際空間。

民進黨立委葉宜津提案增訂第2條之2，「中華民國主權及於國境內之網路領域及其實體空間」。民進黨立法院黨團則在昨天黨團協商時，提出再修正動議，「國家安全之維護，應及於中華民國領域內網際空間及其實體空間」。最後朝野立委無異議，依民進黨團再修正動議三讀通過。

管碧玲下午向中央社記者表示，網軍影響國安的情形已經越來越明顯，因此在資訊戰部分，要讓國安機關能有法源，可以展開在網際網路領域的保衛、反資訊戰，國安單位要啟動調查，也需要有法源。至於相關配套需不需要修法，就讓國安單位去盤點。

葉宜津指出，西元2015年俄羅斯駭客攻擊烏克蘭，造成電力停擺的重大事件，2017年俄羅斯再次發動駭客攻擊，不只針對電廠，甚至美國的醫院、學校、航運、銀行等，光是航運造成幾億美元的損失，整個影響非常可怕。

葉宜津說，台灣的政府機關每年被駭成功約360次，還好只是一些小影響，沒造成太大癱瘓。

葉宜津表示，駭客成功率提高，這是一個警訊，越來越精準，真的不得不防；這次修法是給行政部門法源，去規範、建立如何防止駭客，除領土、領海、領空之外，更新增網際網路的「垂直主權」新概念。

民進黨立委李俊俋則認為，修法的宣示性意義比較大，網路上影響國安的部分也要處理，未來還要有其他配套修法，會比較完整。資通部分，目前中國已經是一個軍種在處理，但台灣卻還沒有，相對應下還是要處理資安問題，修法後讓國安單位有法源依據。（編輯：林興盟）1080620