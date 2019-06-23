反親中媒體遊行 羅文嘉：民主防禦機制要更嚴謹

（中央社記者葉素萍台北23日電）民進黨秘書長羅文嘉今天說，下午將參加反親中媒體遊行；他說，「敵人正是運用我們的民主與自由，想要摧毀我們的民主」，台灣要有更強壯民主體質以及更嚴謹周延民主防禦機制。

時代力量立委黃國昌與「館長」陳之漢23日下午在凱達格蘭大道舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，號召民眾一起站出來。

羅文嘉今天透過臉書貼文指出，下午凱道的集會也是一種防禦和保衛，對民主生活的保衛。

他說，中共對台灣的威脅，已經從飛彈恐嚇暫時改作銀彈攻擊；透過國家的力量，大量資源運用，部署在各領域大量代理人。這些代理人，有些是個人，有些是團體，有些是公司形式，有些化身政治組織，有些明目張膽，有些猶抱琵琶半遮面。「我們最容易感受到，也無時無刻不被狂洗的是媒體。（是的，就是旺中集團）」。

羅文嘉指出，還有更多是透過地方政客以及直接聯繫鄰里、宮廟、學校組織。以各種交流為名，實際是統戰與收買之實。

他說，台灣是民主國家、開放社會，不能也不會用中國獨裁統治那一套，去面對危機。但是，台灣需要明瞭，敵人正是運用台灣的民主與自由，想要摧毀台灣的民主。所以，台灣需要有更強壯的民主體質以及更嚴謹周延的民主防禦機制。

羅文嘉表示，下午風雨應該不小，他會前去凱道現場，「如果你也和我有一樣的憂心和信仰，歡迎一起同行。」（編輯：蘇志宗）1080623