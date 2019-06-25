傳美將擱置對台軍售 國防部：進度正常

（中央社記者王承中台北25日電）外媒報導美國官員因為不想在G20川習會前惹火中國，正試圖擱置對台出售M1A2戰車等軍售案。國防部發言人史順文對此表示，軍售案目前均按相關程序執行，進度正常。

時代雜誌（Time）24日引述不具名美國防部官員指出，將參與G20川習會的財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）為了不惹火中國，正試圖阻止對台灣出售先進美國戰車和其他軍事設備的最後決定。

對此，史順文上午受訪時重申，軍售案目前均按相關程序執行，進度正常。

軍方先前編列新台幣300億元的機密預算，向美國採購首批108輛、被譽為地表最強戰車的M1A2戰車，並規劃循工業合作技術及自行研發等方式，建立M1A2使用的120公厘戰車彈產能。

國防部6日指出，已針對M1A2戰車、拖式飛彈、標槍飛彈、刺針防空飛彈等軍售案，對美提出「發價書需求信函（LOR for LOA）」，目前均按相關軍售程序執行，進度正常。

根據民國106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規畫書後，再送交發價書需求信函，美國進行跨部會審查後「進行知會國會程序」、「國防安全合作局（DSCA）網站公告」及「回覆發價書」後，台灣才會簽署發價書。（編輯：李信寬）1080625