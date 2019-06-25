沈發惠不選汐止立委 民進黨禮讓黃國昌機會增

（中央社記者葉素萍台北25日電）前民進黨新北市議員沈發惠今天宣布，不參選新北市汐止立委。民進黨內人士說，尊重沈發惠意願，這區禮讓現任立委黃國昌的機會大增，但黨仍要再討論是否找更新鮮面孔代表民進黨出征。

新北市汐止區立委，國民黨由前台北市副市長李永萍出線，挑戰現任的時代力量立委黃國昌。

4年前曾有意參選汐止立委的沈發惠今天透過臉書貼文指出，「我將加入蔡英文總統競選團隊，全力為台灣輔選，不爭取本區立委的提名」。

沈發惠並說，他將不爭取本區立委的提名，除了全力投入總統輔選工作外，是希望能團結、凝聚更多進步的力量，讓黨中央有更寬廣的空間，去集結其他進步的力量、共同布局，以贏得2020國會優勢，共同守護台灣民主。

民進黨內人士說，黨內一直都有與沈發惠保持聯繫，尊重沈發惠的意願，汐止這區，沈發惠是黨內最強的人選，現在既然沈已表態，民進黨在這區禮讓黃國昌的機會大增，不過，目前提名策略小組還不會馬上就這區做決定，仍將持續討論，看看黨內是否有其他人有意願或者是否有更新鮮的面孔代表民進黨投入這個選區。（編輯：趙蔚蘭）1080625