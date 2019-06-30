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首頁 / 政治

國民黨北市第1選區立委初選 汪志冰勝出

最新更新：2019/06/30 12:26
中國國民黨台北市黨部30日公布北市第1選區立委第二階段初選結果，與新黨立委參選人、台北市議員潘懷宗（右）對比後，最終由國民黨市議員汪志冰（中）勝出。中央社記者黃麗芸攝　108年6月30日
中國國民黨台北市黨部30日公布北市第1選區立委第二階段初選結果，與新黨立委參選人、台北市議員潘懷宗（右）對比後，最終由國民黨市議員汪志冰（中）勝出。中央社記者黃麗芸攝　108年6月30日

（中央社記者黃麗芸台北30日電）中國國民黨台北市黨部今天公布北市第1選區立委第二階段初選結果，和新黨立委參選人、台北市議員潘懷宗對比後，由國民黨市議員汪志冰勝出，北市立委8席參選人名單底定。

台北市黨部8日公布北市第1選區（北投區、士林區忠誠里等13里）立委第一階段初選結果，由汪志冰勝出，隨後再與新黨推薦人選潘懷宗進行民調對比，進行第1選區兩階段初選。

市黨部主委黃呂錦茹今天公布「台北市立委第1選區第二階段初選結果」，經27、28、29日進行電話民調，結果由汪志冰勝出，北市8席立委參選人名單也底定。

這次民調進行，市黨部委由2家民調公司以台北市的住宅電話為母體，採電話號碼尾數2碼隨機方式進行，民調結果顯示汪志冰平均支持度為50.060%、潘懷宗平均支持度為49.940%，兩人差距不大。

黃呂錦茹表示，為拿回北投區、士林區立院一席，協調由國、新兩黨合作，共推戰力最強參選人挑戰現任民進黨籍立委吳思瑤，如今確定由汪志冰勝出，也呼籲藍營支持者團結力挺拚勝選。

汪志冰也發表感言表示，自己原本還準備好敗選感言，坦言她和潘懷宗民調差距僅0.12%，在誤差範圍內、可謂同燈同分，深感未來責任加重，面對接下來的硬仗，需要大家共同團結努力。

潘懷宗表示，對於初選階段的外界攻擊，感謝黃呂錦茹所給予的相關協助，他顧全泛藍團結心意堅定如一，也會全力支持、輔選汪志冰，為泛藍在立法院贏回一席。

市黨部表示，依據中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨第10屆立法委員（區域暨原住民）選舉候選人提名作業要點」相關規定，北市立委應選8席，今天確定第一選區由汪志冰勝出後，將提中常會核定。

另，已完成提名第二選區（士林、大同）孫大千、第三選區（中山、北松山）現任立委蔣萬安、第四選區（內湖、南港）現任立委李彥秀、第五選區（萬華、北中正）林郁方、第六選區（大安區）林奕華、第七選區（信義、南松山）現任立委費鴻泰、第八選區（文山、南中正）現任立委賴士葆，8席名單都底定。（編輯：張銘坤）1080630

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