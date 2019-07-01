陳副總統：長照2.0將結合戶政 主動提供服務

（中央社記者顧荃台北1日電）副總統陳建仁今天表示，台灣戶政工作不斷精進，長照2.0服務將與戶政結合，如此就可知道需要照顧的老人在哪裡，政府不再是被動接受申請，而是主動提供服務。

內政部下午舉行「108年全國戶政日慶祝活動頒獎表揚典禮」，表揚72位績優戶政人員與27位績優戶政志工，陳副總統與內政部長徐國勇等人出席頒獎與致詞。

陳副總統致詞時表示，戶政業務是國家行政的重要基礎，例如文化教育、社會福利、財稅交通、警政司法、選舉投票等國家重要施政，都有賴戶政機關提供詳實的戶籍資料才能推動，戶政人員是政府機關運作的關鍵角色。

陳副總統表示，台灣是愛好和平、重視人權的國家，最近值得欣慰的是通過釋字「司法院釋字第748號解釋施行法」，成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，同性別的兩人到戶政事務所辦理結婚登記，戶政人員都是以平等親切的態度辦理，給予祝福，一同見證婚姻平權。

陳副總統說，戶政機關是跟民眾接觸最頻繁的機關，很欣慰戶政人員秉持簡政便民理念，不斷精進戶政業務，例如在落實延攬外國專業人才上，採取主動協助、提供一站式服務等，打造友善便民的移民環境。

陳副總統又說，內政部長徐國勇告訴他，要把長照2.0跟戶政工作結合在一起，這樣就能知道需要照顧的老人在哪裡，政府不再是被動接受申請，而是主動提供服務，這有賴台灣戶政工作不斷精進。台灣即將邁入智慧政府，將全面換發數位身分辨識證，要核發2359萬份的國民新身分證是相當艱巨的工作，相信在戶政人員努力下，一定可以創下戶政史上的里程碑。

徐國勇致詞時也提到，要感謝所有戶政人員跟志工的努力，讓戶政工作更好，也讓台灣的戶政工作在世界上名列前茅。戶政是許多施政工作的基礎，例如選舉，如果戶政做得不好，選舉絕對辦不好，台灣的民主自由成就，最基層打好基礎的就是戶政人員。（編輯：李信寬）1080701