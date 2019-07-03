與時代力量合作 羅文嘉：溝通管道與門一直敞開

（中央社記者葉素萍台北3日電）時代力量正式提名立委林昶佐、洪慈庸拚連任，對於時力與民進黨如何合作，民進黨秘書長羅文嘉今天說，談論的橋梁、管道與門一直都敞開著，民進黨這邊，任何時間都沒有問題。

時代力量的決策委員會已表決通過，確定時代力量立委林昶佐、洪慈庸將分別競選連任台北市第5選區（中正、萬華）、台中市第3選區（后里、神岡、大雅、潭子）立委。

羅文嘉今天出席民進黨中常會會前受訪，被問到未來與時代力量的合作關係，他強調，站在保台抗中的大目標下，「我們應該是站在同一陣線」，選舉難免有各自一些競爭、安排或考量，但大目標還是最重要，所以，在大目標下，「我覺得盡可能要談啦」。

至於何時與時代力量展開協調合作，羅文嘉說，談論的橋梁、管道與門一直都敞開著，怎麼談，要尊重彼此、要尊重時代力量，「民進黨這邊，任何時間都沒有問題」。

昨天傳出太陽花學運領袖林飛帆被羅文嘉徵詢出任黨副秘書長，羅文嘉昨天受訪提到「沒有此事」、「副秘書長人選還在我的口袋裡」，還沒有確定，還在思考中。

羅文嘉今天被媒體詢及新任民進黨副秘書長徵詢狀況，他說，「還在徵詢思考當中」。

媒體關切「林飛帆是否有機會加入民進黨團隊」，羅文嘉說，林飛帆是很優秀、很年輕、很有熱血，但林飛帆的決定應該是要問林飛帆吧，不是問他，這事昨天他也回答過，任何人事的事情只有確認與沒有確認，「沒有確認之前就一切都是沒有這件事情」。

媒體追問，「你與他（林飛帆）談的時候，他怎麼回覆你？」羅文嘉笑說，「這是陷阱問題，所以我不回覆」。

至於林飛帆是否曾經是羅文嘉口袋名單人選，羅文嘉邊說邊摸著自己褲子的口袋說「我口袋是空的啦，這個口袋是空的，這個口袋也許有」、「這口袋是鑰匙」。

至於林飛帆是不是一個不錯的人選，以及若延攬林飛帆是否能獲得一些年輕選票支持，羅文嘉則說，這類假設性的問題無法回答。（編輯：趙蔚蘭）1080703