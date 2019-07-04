F-16戰機採購傳8月有進展 外交部：美方審查中

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）美國「外交政策」報導，政府向美國提出的66架F-16戰鬥機的軍購案有望在8月有所進展。外交部今天對此表示，政府持續與美方保持聯繫，美方正進行相關審查程序。

美國「外交政策」報導，政府向美國提出的66架F-16戰鬥機的軍購案經過長時間談判後已現曙光，有望在8月有所進展。這項軍售案將較日前傳出的坦克軍售案更具代表意義。

對此，外交部副發言人歐江安今天在外交部例行新聞說明會回應表示，政府已向美方正式提出採購F-16V戰機「發價書需求信函」，相關採購為必要性的防衛武器；同時，持續針對該案與美方保持密切協調聯繫。美方正進行相關審查程序。

美國在台協會（AIT）代理發言人黃博倫（Aaron Huang）則表示，在正式知會國會前，AIT不會評論可能進行或尚待決定的軍售案。

歐江安指出，台美關係緊密友好，美國總統川普（Donald Trump）上任以來，美國政府高層已多次公開重申台灣關係法，美方並已3度對台軍售，展現對台灣安全的堅定支持。

另外，歐江安表示，中國不斷以軍事挑釁破壞區域穩定，彰顯台灣強化空防能力的重要性，台灣將持續推動建構國防自主的能力。未來政府將持續在台美良好互動基礎上，持續與美國行政部門、立法部門等相關各方密切協調合作，持續穩健地深化台美緊密、友好的安全夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：趙蔚蘭）1080704