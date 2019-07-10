批完郭台銘 朱立倫：韓國瑜65歲國家養也不可能

（中央社記者余祥台北10日電）國民黨總統初選參選人朱立倫近日多次就0至6歲國家養政見與同為參選人的郭台銘交鋒，他今天表示，不只是不認同郭台銘，韓國瑜提出65歲以上國家養也不可能，長照保險制度才長久。

針對有人質疑朱立倫只攻擊民調第二的郭台銘，是因為跟第一名的高雄市長韓國瑜已經交換了條件，朱立倫說，這是對他的汙衊、侮辱，他在正式初選後沒有跟任何參選人私下接觸，他是針對政見討論，並未針對個人。

朱立倫強調，他不贊成郭台銘的0至6歲國家養，他也不贊成韓國瑜的65歲以上國家養。

朱立倫重申，台灣目前沒有能力走北歐社會主義高稅率高福利的路線，不管是0至6歲國家養或是65歲以上國家養，都不符合現階段國家的政策。

朱立倫說，台灣應該走公平正義的路線，對於弱勢者，無論0至6歲或65歲以上國家養是應該的，但對於高所得者，不管是孩子或是長輩請自己養、自己負責，對於中所得的一般民眾，就應以十二年國教、公托公幼等措施減輕家長負擔，直接給錢不是該做的。

至於65歲以上長輩，朱立倫說，政府該努力的是社區化在地就養，像是老人共餐、社區公共托老中心等，國家養不可能，長照保險制度才可長可久。

台北市長柯文哲昨天在臉書上表示，完全國家養不大可能，國家幫你養還比較有能，選舉支票要開很容易，但是有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單。媒體詢問，柯文哲的說法一次酸到郭、韓兩人，朱立倫說，他最近也拜會了很多地方首長，地方首長看法幾乎都一樣。

針對郭台銘說，軍公教要比照鴻海加薪7%，朱立倫說，他一向主張加法經濟、快速加薪，軍公教也好、民間企業也好，都要快速加薪，不能選舉時加一年，而是未來要建立這樣的制度。

朱立倫在記者會中提到，他是國民黨最大公約數，由他代表出線，才能挽救關鍵10%的支持者。根據媒體最近幾項調查，無論是韓國瑜或郭台銘出線，國民黨將損失超過10%的支持度，支持最能團結各陣營的朱立倫，才能化解分裂的局面。

朱立倫說，初選過程中制度與規範變來變去，拖了整整半年，但他通通配合，也都忍了下來；他沒有口出惡言，也不曾揚言脫黨獨立參選，因為他希望國民黨真正的團結。

「但國民黨變成什麼樣？」朱立倫指出，支持者選邊站、鋼鐵粉絲互相攻擊，整個黨放任黨員分裂。最讓人憂慮的是，這幾天民調電話，「非韓不投」、「非郭不投」的情勢越演越烈，只有他才是每一位國民黨粉、中華民國粉可接受的人選。

今天的記者會也公布由朱立倫後援會製作的20秒競選影片，以朱立倫與國父孫中山先生的對話框方式，援引國父的原文原句，呼籲藍軍支持者應該聽國父的話。影片提到，民進黨反民主、斷公投後路，國民黨該如何努力，國父回應「敢有帝制自為者，天下共擊之」；針對黨內初選激烈，和諧流失，國父則回應「應該凝聚人心，凝聚全體民眾」；最後國父也提醒，「莫忘鞏固中華民國，圖謀民生幸福」，朱立倫也給予一個認同的「讚」，並提到應該「團結、奮鬥、救台灣」。（編輯：林興盟）1080710