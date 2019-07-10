郭台銘稱牽線桃猿交易遭介入 桃市：郭政治操作

（中央社記者王朝鈺、邱俊欽基隆市10日電）中華職棒大聯盟Lamigo桃猿隊3日宣布有意轉賣球隊，居中牽線中國國民黨總統初選參選人郭台銘今天說，「本來上禮拜要簽約，也出了幾乎最高價」，但遭不明政治人士干涉交易。

郭台銘接受鏡週刊專訪提到，他介紹的買家出了新台幣「最好的價格」就是新台幣5.88億元，但在簽約前，卻遭到政治力介入，導致交易破局。

不過，桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，對於郭台銘及周刊報導所指消息來源，市府並不清楚。候選人不需因為選情告急，就趁市長在海外進行國際城市交流時，刻意進行政治操作。

郭台銘上午先到國民黨基隆市黨部拜會，接著前往大佛禪院和奠濟宮參拜，郭台銘在大佛禪院受訪表示，他從小就是棒球迷，從雲林到南投都捐了棒球場，好友日本軟體銀行總裁孫正義的日本職棒福岡軟銀鷹隊也是日本職棒冠軍，他都想好如何讓台灣和日本職棒合作，希望能參與協助讓Lamigo能夠順利（成交）「我們也出了幾乎是最高的價錢」。

媒體詢問是桃園市長鄭文燦阻擋交易嗎？郭台銘表示，「我沒有講名字」，因為他們發覺到自己是最難打的對手，自己的所作所為，例如到嘉義市悼念殉職的鐵路警察局警員李承翰，總統蔡英文馬上跟著去，「我提什麼議題她都躲開，包括這次職棒都來干涉」。

郭台銘說，職棒這麼好的東西，他願意將職棒帶到另一個好的境界，也要受到干涉，讓小老闆們感到驚慌，他現在為了初選、為了團結很多事情不能說，但民進黨不當干涉，確實讓台灣的棒球迷很失望。

詹賀舜重申鄭文燦所提「三不變」原則，包括桃園市政府對Lamigo球隊的支持不會變，市府與球隊的合作不會變，球隊要以桃園國際棒球場為主場也不會變。對於郭台銘及周刊報導所指消息來源，市府並不清楚。（編輯：李亨山）1080710