林飛帆將任黨副秘書長 羅文嘉喊話：挺住

（中央社記者葉素萍台北14日電）太陽花學運領袖林飛帆將接任民進黨副秘書長，民進黨秘書長羅文嘉今天說，林飛帆願意在民進黨最艱苦時加入，拒絕很多更好條件邀約，也放棄了待在高貴不惹塵埃的位置，「我要說的不是恭喜，而是挺住！」

民進黨主席卓榮泰明天將召開記者會，正式公布由林飛帆接任黨副秘書長。

林飛帆的人事案，羅文嘉角色關鍵，他今天透過臉書還原部分過程。

羅文嘉提到，今年1月15日，他發了則訊息給還在英國念書的林飛帆「何時回國？」林飛帆回他「預計29日飛機回台。」他要林飛帆回來後，找時間聊，「這一聊，就聊了半年」，直到上週林飛帆終於答應來黨部幫忙。

他透露，其實2月底，林飛帆已經明確婉拒他的提議，林飛帆願意為明年選舉貢獻一己之力，但加入民進黨就有些困難了。

羅文嘉指出，他知道對很多人來說，要加入此時的民進黨會有很多猶豫，但是他常會用自身的經歷與對台灣未來的研判，鼓舞大家。只是，林飛帆這一世代和他這一世代仍有很大不同。

他說，1986年民進黨成立時，他大學二年級，退伍後加入民進黨，之後江湖夜雨、四處征戰，與這個政黨關係可說是榮辱與共，即便10年前退隱江湖，別人辨識他的身份，仍舊是綠色的民進黨人。

羅文嘉提到，太陽花世代則明顯不同，他們念書期間，民進黨早已不是當年反抗獨裁的理念型政黨，經過兩次輪替執政後的民進黨，一方面政治席次擴張，一方面黨內權力組成也大有不同，簡單說就是一個世俗化政黨。

他說，一個世俗化的政黨，面對權力鞏固與理念堅持的拉扯，當然無法跟運動型政黨比較，必須考慮世俗政治的得失衡量，這種拉拔常常讓以理念至上的參與者難以適從，到底是失去理想、向現實低頭？還是暫時妥協、以退為進？但是，實務政治上，社會的進步，確實不是靠直線全速前進，提出問題是一回事，解決問題又是一回事，高唱理想主旋律動人，動手解決改善問題磨人。

羅文嘉說，他很佩服在理想道路上踽踽獨行的人，也佩服在現實染缸裡不放棄的人。前者不向權力低頭，像高舉一盞微弱明燈的人，希望留給混濁社會一點指引或牽制。後者則像化糞池裡的某種微生菌，努力讓坑裡的惡臭或病菌損害降低，經過分解沈澱程序，讓外排的水能夠好些。獨行者寂寞，微生菌庸碌，社會同時需要這兩種角色。

他提到，他很清楚自己選擇扮演的角色，所以沒有什麼怨言。人在深坑裡、心在高山上，是他自處的哲學，有時候拚命說服大家爬上高山，遠離塵囂，但現實上不可能所有人，都一天到晚待在青山裡，否則一堆世俗生活雜事誰來處理。人類社會不可能沒有政治，就只好讓政治不要那麼不堪。

羅文嘉表示，林飛帆願意在民進黨最艱苦時候加入，拒絕了很多更好條件的邀約，也放棄了待在高貴不惹塵埃的位置，「我要說的不是恭喜，而是挺住！」他提到，「歡迎更多有志之士一起跳進坑」、「這裡不好過但是生命有意義」。（編輯：林沂鋒）1080714