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初選勝出 韓國瑜：爭取國民黨團支持帶職參選

最新更新：2019/07/15 22:01
國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜（中）勝出，他15日晚間返回高雄參加電視節目戶外開講活動，韓國瑜進場前先到義民廟上香。中央社記者董俊志攝　108年7月15日
國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜（中）勝出，他15日晚間返回高雄參加電視節目戶外開講活動，韓國瑜進場前先到義民廟上香。中央社記者董俊志攝　108年7月15日

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄15日電）高雄市長韓國瑜於國民黨總統初選民調勝出，今晚返回高雄參加電視節目戶外開講，韓粉熱情迎接。被問到帶職參選一事，他說「尊重議會國民黨團意見，爭取帶職參選」。

韓國瑜今晚參加在高雄市褒忠義民廟廣場的電視戶外開講，這是他在國民黨總統初選出線後返回高雄首度公開現身，現場民眾熱情增溫，韓國瑜再三感謝民眾支持。

台下有人拿著「高雄市民同意你帶職參選」的標語，主持人提到民進黨會給韓國瑜很大的壓力，問韓「準備好了沒」，韓國瑜說「尊重議會國民黨團的意見，爭取帶職參選」，他重申，永遠會和高雄市民在一起，允諾為台灣的下一代打好基礎，讓「台灣安全、人民有錢」。

韓國瑜批評這些年民進黨執政讓人民過得辛苦，自己未來會在經濟、國防、外交和社福方面都會有明確的方向將一一向人民報告。

他表示，身為高雄市長「平日要拚市政」、「假日要拚國政、拚選舉」，未來要讓南、北成為台灣的雙引擎，拉起台灣的經濟動能，讓南方崛起。（編輯：黃世雅）1080715

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