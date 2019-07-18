聖文森將在台設大使館 總理擬8月訪台

聖文森將在台設立大使館，外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長張俊菲18日表示，大使館預計設於天母的使館特區。中央社記者侯姿瑩攝 108年7月18日

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）聖文森將在台設立大使館，總理龔薩福（Ralph Gonsalves）預計8月率團來台訪問，並在訪台期間正式設立大使館。外交部今天說，聖國駐台使館預計設在天母的使館特區；外交部提供行政協助。

聖文森當地媒體日前報導，聖文森總理龔薩福（Ralph Gonsalves）表示，已選定一位女性作為駐台大使，但並未透露名字。他預計8月率團到台灣訪問，聖文森駐台大使館將會在他訪台期間設立。

外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長張俊菲今天在外交部例行新聞說明會回應記者詢問時表示，聖國在台設立大使館，聖文森國會已通過相關預算。聖國駐台大使館預計設在台北天母的使館特區，外交部提供必要行政協助。

外交部官員指出，龔薩福擬於8月訪台，訪台細節仍在規劃中；目前聖國尚未正式將首位駐台大使的名單提交給外交部。

外交部先前表示，聖文森是中華民國在加勒比海的重要友邦，兩國自1981年建交以來，各項交流合作密切，邦誼篤睦。

台灣17個邦交國中，聖文森是唯一尚未在台設立大使館的友邦。

此外，總統蔡英文在加勒比海地區訪問；訪問聖文森期間，總統見證外交部長吳釗燮將警備車樣板贈予聖國，象徵支持提升聖國執勤及警備能量，協助改善聖國治安。

外交部表示，為協助聖文森改善治安，政府協助聖國採購8輛警備用車及2輛警用機車。

另外，烏拉圭去年10月宣布給予台灣免簽待遇，但之後又表示，由於相關電子系統尚未建置完成，暫停給予台灣民眾的免簽待遇，並恢復須事先申辦簽證的做法；外交部當時表示，不排除中國介入的可能性。關於烏拉圭恢復對台免簽的進度，張俊菲今天回應表示，烏拉圭系統尚未建置完備。（編輯：林興盟）1080718