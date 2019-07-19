立委團訪波蘭 拜會參眾議院副議長推雙邊合作

立委林靜儀（左2）、陳靜敏（右2）、余宛如（右1）在駐波蘭代表施文斌（左1）的陪同下拜會波蘭參議院副議長潘克（中）。（駐波蘭代表處提供）中央社記者林育立柏林傳真 108年7月19日

（中央社記者林育立柏林19日專電）民進黨立委林靜儀等3名立委日前拜訪波蘭首都華沙，受到參眾議院副議長和友台議員的熱情接待。這是繼去年立法院副院長蔡其昌訪問波蘭後，兩國國會外交重要的里程碑。

駐波蘭代表處表示，林靜儀、陳靜敏、余宛如3名民進黨立委，16日先後拜會波蘭眾議院副議長台樂茨基（Ryszard Terlecki）和參議院副議長潘克（Marek Pek），討論兩國合作的機會。

去年8月，蔡其昌才接受台樂茨基的邀請訪問波蘭，波方希望透過國會議員的互訪推動經貿 、教育、科技的交流。

駐波蘭代表處17日也特地舉辦酒會，歡迎台灣立委來訪，波蘭共有30名友台議員出席。波蘭國會友台小組是波蘭國會裡人數最多的雙邊友好組織。

台灣立委訪問團此行還參觀了麻省理工學院中東歐企業論壇（MIT Enterprise Forum CEE），瞭解波蘭新創公司發展和台灣波蘭企業合作的情形，並前往北部港都格但斯克（Gdansk）考察經濟文化建設。（編輯：周永捷）1080719