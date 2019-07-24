私菸案恐衝擊選情 卓榮泰：我們戰戰兢兢

（中央社記者葉素萍台北24日電）國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品是否影響明年大選選情，民進黨主席卓榮泰今天說，任何政府施政都與選情相關，「我們都戰戰兢兢」，短時間內看不出來對選情影響，但人民希望看到真相。

國安局人員涉嫌利用總統出訪勤務走私菸品，國家安全局長彭勝竹22日請辭獲准。總統府今天宣布，遺缺將由行政院退輔會主委邱國正接任。

對於私菸案是否衝擊選情，卓榮泰今天出席民進黨中常會前受訪指出，任何一個政府的施政都跟選情相關，「所以我們都戰戰兢兢」，第一個時間看到總統府與相關單位非常重視此案，明快處置。

對於總統府宣布的新人事，卓榮泰說，希望看到的是一個嶄新的、跟以前截然不同的執政團隊在每個單位、每個體系，要盡最好的努力做到這一點。

媒體追問，私菸案對於選情的影響，民進黨如何評估；他說，短時間內看不出來，但他知道人民心中期待看到真相，不管過去如何，今天就是努力清查過去種種積弊，「我們沒有任何理由與藉口」，只有把這些清除完，才是真正落實轉型正義，這是政府要努力做到的。

卓榮泰說，任何一件事情的發生，除了遺憾心痛，更希望藉這個事件，讓政府加快轉型正義，與努力清查內部積弊。

媒體問到，時代力量一直爆料私菸案，是否會影響民進黨接下來與時代力量合作的可能性？卓榮泰說，雙方展現最好的誠意，為了大局，民進黨應該展現善意。

另外，今天媒體報導，卓榮泰積極整合泛綠陣營，已與基進黨主席陳奕齊見面商討2020立委布局，卓榮泰提到台中立委顏寬恒，似透露有意禮讓台中部分選區，給基進黨「打韓悍將」陳柏惟參選。

對於民進黨與基進黨整合是否有譜，卓榮泰說，正在努力嘗試一個跨政黨之間的大合作，希望會比以前的合作對象更廣泛，合作的程度更深，並期待合作的結果會更好，正在各縣市、各選區做這樣的努力；他說，「努力相當有進展」。

高雄市長韓國瑜今天爬上樹探察樹洞積水，指示登革熱防疫工作要做到無死角。卓榮泰今天被問到「小時候爬過樹嗎？」卓榮泰則說「沒有在樹上找蚊子」。（編輯：郭萍英、蘇龍麒）1080724