滑冰賽台灣主辦權被取消 政院籲滑冰總會說真相

（中央社記者顧荃台北24日電）2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站的比賽，臨時遭取消。行政院發言人Kolas今天呼籲國際滑冰總會清楚說明到底基於什麼原因與壓力臨時撤銷比賽，說出真相，還給台灣公道。

原訂10月30日在台北小巨蛋冰上樂園舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，國際滑冰總會（International Skating Union, ISU）22日晚間臨時通知，取消台灣的主辦權，改由香港協會接手，比賽地點改到中國東莞。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天對此感到錯愕，並強烈抗議。她說，運動不應牽扯政治，但國際滑冰總會卻臨時、片面取消中華民國滑冰協會已籌辦多時的亞洲滑冰經典賽台北站的賽事，不但留下諸多問號，損害該協會、台灣滑冰選手的權益，更傷害台灣國家尊嚴。

Kolas說，再次提出強烈譴責，並支持中華民國滑冰協會向國際滑冰總會提出申復，行政院要求教育部、體育署、外交部協助該協會向國際滑冰總會主張此次決議不當。

她表示，政院也呼籲國際滑冰總會清楚對外說明到底基於什麼原因與壓力，臨時撤銷亞洲滑冰經典賽台北站的賽事，說出真相，還給台灣的主辦單位以及滑冰選手公道。（編輯：謝佳珍）1080724

亞洲花式滑冰賽被取消 體育署要求協會提申復

（中央社記者龍柏安台北24日電）體育署今天表示，原訂10月在台灣舉辦的2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，遭國際總會取消主辦權；體育署已要求中華民國滑冰協會提出申復，若有需要將前往總會表達立場。

中華民國滑冰協會昨天發出緊急公告，表示收到國際滑冰總會來函，因國際情勢關係，台灣不適合辦理國際滑冰賽事，並經由理事會決議，取消10月30日至11月3日主辦亞洲經典賽，消息一出引發軒然大波。

體育署今天上午9時與中華民國滑冰協會進行會議，詢問主辦權遭取消一事，體育署透露，根據滑冰協會表示，ISU來函中並未提到「國際情勢關係」，因此體育署要求協會在官網上的公告必須改正。

至於主辦權為何遭取消，滑冰協會則無法多做解釋，表示來函中僅簡單說明是理事會決議，而目前ISU花式滑冰理事會僅5席，當中並沒有中國籍的成員，而中國競速滑冰名將楊揚，雖是理事會的一員，則屬競速滑冰理事。

體育署強調，接下來將尋求中華奧會協助，並要求滑冰協會向ISU提出申復，也表示若有需要，可派員前往ISU表達我們主辦的強烈意願。

2019年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，體育署已核定補助新台幣200萬元，賽事籌備也依計畫執行中，2天前才得知主辦權遭取消，協會先緊急通知贊助商與參賽選手，進行善後相關工作。（編輯：張芷瑄）1080724