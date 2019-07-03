中國「伸鹹豬手」 國際場合硬翻台灣代表名牌只為擋國旗[影]

（中央社記者王揚宇台北3日電）台灣護理學會副理事長、民進黨立委陳靜敏今天指出，昨天於新加坡舉行的國際護理協會年會閉幕式，中國代表伸出鹹豬手把台灣代表的名牌翻到背面，「不讓大家看到名牌正面上我們的國旗貼紙」。

參與這次會議的陳靜敏指出，國際護理協會（ICN）是第一個也是最具規模的一個健康專業人員國際組織，但中國在ICN國家代表會議開始前一週，威脅ICN把台灣護理學會的國籍更改成中國，否則中國代表將全體缺席今年在新加坡的大會，幸好在台灣嚴正抗議、盡力協商下，才保有了台灣的代表性。

陳靜敏表示，昨天大會的閉幕式，國際護理協會的中國代表吳瑛在舞台上，竟然明目張膽地伸出了她的鹹豬手，大膽越過了美國的理事，硬是把台灣代表、台灣護理學會副理事長黃璉華的名牌翻到背面，「不讓大家看到名牌正面上我們的國旗貼紙」，得逞後甚至還抓著黃璉華的客家花布圍巾，再往名牌蓋下去。

陳靜敏認為，中國如此無禮又幼稚的舉動，令人瞠目結舌，不知該從何吐槽起；台灣護理人員很優秀，但中國也太害怕台灣被國際看見了吧，中國私底下有那麼多的小動作，主要的目的是「不要讓我們有國家代表性」。

陳靜敏也說，台灣在ICN一直有很好的代表性，而且台灣護理專業水準在國際上的表現跟整體學術發展水準也不差，所以ICN對台灣很友善，台灣護理學會的會員人數有7萬多人，台灣如實申報加入國際護理協會的人數，「雖然我們是這麼小的國家，但台灣在國際護理學會的排名是第11名。」（編輯：蘇龍麒）1080703