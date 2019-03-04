美國跆拳道賽掛中華民國國旗 中國隊抗議後遭撤

2019美國跆拳道公開賽4日落幕，由於大會工作人員搞烏龍，在第8場地上方懸掛中華民國青天白日滿地紅的國旗，而非五環梅花會旗，遭中國代表隊強力抗議後撤下。（中華跆協提供）中央社記者龍柏安傳真 108年3月4日

（中央社記者龍柏安台北4日電）2019美國跆拳道公開賽今天落幕，由於大會搞烏龍，在第8場地上方懸掛中華民國青天白日滿地紅的國旗，遭中國代表隊強力抗議後撤下，事後美國跆拳道協會也發文來台致歉。

美國公開賽今年在拉斯維加斯舉辦，雅加達—巨港亞運跆拳道國手劉威廷在男子80公斤量級勇奪金牌，而「品勢精靈」李婕瑜則在品勢女單與女團囊括雙金。

這次比賽共有14個場地，發生問題的是第8場地。比賽場地上方都掛有各參賽國的國旗，台灣因受限於1981年洛桑協議，所有正式國際賽只能懸掛五環梅花會旗，由於大會工作人員搞烏龍，掛上青天白日滿地紅的國旗，引來中國隊抗議。

比賽也因中國隊的抗議而暫停，大會最後決定撤下第8場地上方懸掛的6面各國國旗，比賽才得以繼續進行。

抗議事件落幕後，美國跆拳道協會秘書長華瑞克（Jay Warwick）也來函中華民國跆拳道協會致歉，強調對中華隊和協會造成的不舒服，表達誠摯的道歉，也認為這次是一起不幸的意外，保證未來不會再發生。（編輯：唐聲揚）1080304