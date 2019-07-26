黃國昌爆料私菸案 羅文嘉：不影響2020合作

（中央社記者顧荃台北26日電）時代力量立委黃國昌持續爆料私菸案，外界關注是否影響民進黨與時力在2020立委選舉的合作。民進黨秘書長羅文嘉今天說，「我想是不會」，立委問政是權力，不會影響政黨間的合作。

民進黨上午召開記者會，羅文嘉表示，對於2020立委選舉與其他政黨合作，民進黨保持開放與溝通的態度，這個立場沒有改變，民進黨策略小組已討論過基本原則，像是在2016年立委選舉的選區，若他黨已經有現任立委尋求連任，民進黨基本上會保持尊重，「這是一種誠意」。

羅文嘉說，民進黨尊重友黨現任立委，黃國昌是現任立委，當然是在上述民進黨與其他政黨合作的原則之下。

媒體詢問，黃國昌持續爆料私菸案，是否會影響民進黨與時代力量的合作。羅文嘉回應，「我想是不會」，這是立委個人問政的權力，就事論事，不會影響政黨間的合作，也不會影響大家最大的共同目標，也就是守護台灣的民主。

至於時力近來也在有民進黨現任立委的選區（高雄鳳山、新北淡水）提名立委參選人，是否影響兩黨合作。羅文嘉表示，每個政黨都有自己設定的議程和目標，民進黨必須尊重各政黨，民進黨也有民進黨設定的目標和議程。

對於私菸案是否衝擊民進黨2020選情，以及外傳私菸從前總統陳水扁執政時開始，羅文嘉說，他所知道和他能說的，別人都講過了。對一般民進黨支持者來說，陋習當然是陋習，但大家會更想知道真相是什麼。（編輯：黃國倫）1080726