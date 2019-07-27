黨代表提案進行路線辯論 藍委盼黨加強論述能力

（中央社記者王承中台北27日電）國民黨28日將舉行全代會，有黨代表提案建請黨中央辦理路線辯論，爭取青年世代支持。有中常委表達支持，但也有人認為效益不大，國民黨立委李彥秀則指出，黨應加強論述能力。

國民黨將於28日召開全代會，會中除了將正式提名高雄市長韓國瑜為總統參選人外，全代會也將議決刪除黨章總統兼任黨主席條款、黨主席可指定5縣市長為中常委等黨章修正案，以及中常委選舉延後等議案。

另外，也有黨代表提案，因為近年來國民黨在反送中、反紅媒等議題上，都被抹黑成中共的同路人，遭到青年世代唾棄，如何爭取青年世代的支持，若要扭轉意識形態的對立，國民黨必須在很多立場上明確表態。

黨代表建請黨中央辦理黨的路線辯論或研討，在反台獨分裂的原則下尋求共識，向青年報告，國民黨能在不起衝突爭端的前提下，堅守台灣的自由並創造兩岸更大的利益。

國民黨中常委曾文培表示，雖然國民黨現在的確有存在路線上的差異，而國民黨有時也處於路線不明的情況，因此他贊成進行路線辯論，道理總是越辯越明，不能夠因為怕分裂就不去管，對於未來，國民黨本來就要有一個明確的路線。

國民黨中央委員蔡明志則指出，國民黨的路線確實有必要進行討論，因為在可見的未來，兩岸的議題一定會成為2020總統、立委選舉時，民進黨拿來打擊國民黨的主要武器。他贊成在選前國民黨要針對黨的路線進行討論。

李彥秀則表示，黨未來的路線確實可以透過辯論與討論的方式產生；然而，在相關議題上被抹紅並不代表全然是價值問題，很多時候更是論述問題。如何強化論述，讓黨內青年世代也成為有論述能力的意見領袖，更是黨未來該做的事。

她說，國民黨的確應該加強與年輕世代溝通與對話，更應該先詢問自己，過去為年輕人做了些什麼，未來可以為年輕人做什麼。國民黨應該思考如何堅持中華民國主權，並讓青年世代了解堅持中華民國是與中國大陸和平相處的最大籌碼。

但也有中常委認為，雖然黨代表提案代表著是黨內大鳴大放的精神，應該予以鼓勵，但是國民黨內其實並不存在太大的路線差異，真的要辯論也不知該從何開始，由於黨的路線都是黨主席為首的黨中央進行擘畫，還不如刪除黨章總統兼任黨主席條款，讓黨員一票票選出心目中的黨主席比較實際。（編輯：蘇龍麒）1080727