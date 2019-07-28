國民黨全代會營造團結氣勢 獨缺郭台銘

（中央社記者王承中台北28日電）國民黨今天舉行全代會，通過提名高雄市長韓國瑜參選總統，黨內高層齊聚，但初選落敗的鴻海前董事長郭台銘缺席，前台北縣長周錫瑋呼籲前總統馬英九和副主席郝龍斌，既然當時請了郭參選，「那也請你們把郭台銘拉回來」。

國民黨全代會上午在黨代表起立鼓掌通過後，正式提名韓國瑜為總統參選人，歷任黨主席包括前總統馬英九、前副總統連戰、吳伯雄、洪秀柱，參與初選落敗的前新北市長朱立倫都出席；另外，近來仍勤跑基層的前立法院長王金平等要角也與會。

黨內高層齊聚，營造團結氣勢，但先前傳出可能脫黨參選的郭台銘因人在國外未出席，成為焦點。與會的周錫瑋表示，國民黨一定要團結才會勝選，既然參加初選，講話要算話，輸的人也要讓國民黨團結起來，任何人製造國民黨會分裂的假象，都是歷史罪人。

周錫瑋呼籲馬英九和郝龍斌，既然當時請了郭台銘參選，「那也請你們把郭台銘拉回來到國民黨團結的團隊，一起打贏選舉。」

朱立倫說，國民黨一定要團結，只是這一次初選過程裂痕比較深，要用耐心團結一致。

前國民黨主席洪秀柱則認為，相信郭台銘一定有為大局著想的胸襟，而團結是要看大家的表現，不是靠嘴巴講，要靠行動。

國民黨主席吳敦義也呼籲，重返執政的目標還未達成，需要大家團結一致。

國民黨全代會今天上午在新北市板橋體育館召開，許多國民黨支持者、韓粉，一早便前往民體育館外排隊等待入場，長長的人龍擠滿體育館周邊的人行道，拿著國旗或穿著國旗裝的支持者沿途高喊「國民黨加油」、「韓國瑜當選」。

韓國瑜約在上午9時15分許抵達會場，在外等待的民眾一擁而上，高呼加油。由於民眾太過熱情，韓國瑜必須要靠著隨扈開道，一步步前進到會場內。

吳敦義致詞時批評總統蔡英文施政違背民意，去年九合一選舉國民黨贏得了15席縣市長及19席縣市議會議長，台灣百姓對民進黨投下不信任票，然而「革命尚未成功，同志仍須努力，國民黨重返執政的目標也還沒完全達成，還需要大家同心同德團結一致，讓國民黨在明年重新贏回中華民國。

吳敦義指出，國民黨現今處於生存關鍵時刻，民進黨政府以轉型正義為名，用盡各種手段無非想要弱化甚至毀滅國民黨，國民黨必須要獲得明年總統選舉的勝選，同時也必須在立法院席次過半，目標達到60席，打出漂亮的全壘打，全面執政，這樣國民黨才能「重返執政，撥亂反正」。

今年國民黨全代會主軸維持吳敦義擔任黨主席後「革新團結、重返執政」的主軸。在韓國瑜致詞完後，安排吳敦義與韓國瑜拿起鋤頭，國民黨全體立委參選人打保齡球等橋段，象徵鋤破民進黨施政不力，讓民進黨「全倒」。

最後韓國瑜與吳敦義以及全體立委參選人手拉手，高呼「國民黨勝利、韓國瑜當選、立委全壘打、中華民國萬歲」，現場支持者也在台下揮舞國旗呼應。（編輯：楊凱翔）1080728