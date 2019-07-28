卓榮泰蔡陣營齊轟韓 推韓國瑜就是毀滅中華民國

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文競選連任發言人阮昭雄今天說，國民黨推出不敢對反送中表態、還到中聯辦為一國兩制背書的韓國瑜，就是要毀滅中華民國；民進黨主席卓榮泰則問韓國瑜「當你走入中聯辦時心裏可曾想到中華民國？」

高雄市長韓國瑜今天正式被提名為國民黨總統參選人，韓國瑜在演說時批評民進黨執政，台灣要重整旗鼓、重新開機，並向海外僑胞發出穿雲箭，要僑胞寫信給僑居地政治領袖說明台灣經濟敗壞處境，一起保衛中華民國。

阮昭雄受訪時反問，推動轉型正義、把不當黨產歸零是否有錯，恢復政治犯名譽是否有錯。國民黨從對轉型正義的抹黑，到對轉型正義檢討戒嚴體制的抗拒，還是馬政府時代以來失政又傾中的路線，又或者是如今高市府任用親信、施政無能還要當落跑市長的作為，可以看出國民黨從未反省。

阮昭雄說，國民黨講保衛中華民國，更是荒謬。國民黨推出不敢對反送中表態、還到中聯辦為一國兩制背書的韓國瑜，就是要毀滅中華民國、毀滅台灣今日的民主自由。

阮昭雄表示，大家可以看見，香港人民為爭取最基本人權不得不走上街頭，卻遭受政府跟黑道的暴力對待；大家也可以看見，高雄市政在韓國瑜的領導下，市容變糟了、防疫變差了、過去不淹水的地方都淹了。看看香港、看看高雄，千萬不要讓今日香港的民主淪喪、今日高雄的施政崩壞，成為台灣的明天。

卓榮泰也透過臉書貼文指出，韓國瑜的發言，讓他「驚心動魄」。

卓榮泰說，韓國瑜公然說未來的選戰「不是一場彬彬有禮的君子之爭」，直接向全國人民及民進黨嗆聲，意謂著國民黨將傾全黨之力加上韓粉的激情，更變本加厲利用過去網軍、造謠、金錢綁樁、派系分贓一貫的手法，展開一場不正常的選舉生死大戰，只為求一勝、無所不用其極的繼續秀下限、敗壞選風，降低台灣民主素質。

卓榮泰表示，對於韓國瑜今年3月走入中聯辦時，先不探究韓國瑜當場有沒有提及中華民國，「或許連自己是高雄市長都忘得一乾二淨吧？」韓國瑜只讓全世界都看見他朝拜天朝、聆聽派令，當時中華民國就差一點亡在他的無知與莽撞。「請不要挑戰全國人民的記憶力和判斷力，好嗎？」

卓榮泰指出，香港的現狀，證實了不是投降就有安全，面對極權的新霸權，人民一旦退縮將永無翻身之日，這就是韓國瑜始終支持的「九二共識」，「你對香港人民的冷漠，台灣人民一定用同樣的冷漠回應你。」

卓榮泰認為，樣樣指望人從中國來、貨往中國去，完全失去經濟自主性後，只是在為人作嫁，賣斷自己，造就中國人發大財。這也只是韓國瑜另一句迷幻式的美麗口號而已。

他說，未來無論韓國瑜及國民黨在選舉中要耍什麼手段，不顧基本風度，就算韓國瑜不想進行一場君子之爭，敢搞壞民主的選舉，民進黨都不會隨之起舞，仍然會努力維護選舉的格調，「繼續捍衛中華民國台灣的正常！」讓人民有正常的選擇，選出正常的總統。（編輯：楊凱翔）1080728