時力：高潞主動聯絡紀律委員會 8時公布結果

（中央社記者陳俊華台北31日電）時代力量發言人李兆立今天說，時力立委高潞．以用已主動與紀律委員會聯絡，下午5時再次召開紀律委員會，並在8時公布結果；若真要開除黨籍，為求程序完備，仍須經黨代表大會通過。

綠黨29日在臉書發文指出，高潞．以用聲稱已離職的國會辦公室主任陳士章所創辦「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」在沒有實績的狀況下，今年1月竟獲經濟部新台幣400萬元的綠能補助，這2個協會現任負責人陳恩澤，則是高潞．以用國會辦公室助理。

李兆立下午受訪表示，針對昨天紀律委員會的決議，高潞有主動跟紀律委員會聯繫，紀律委員會如期在下午5時會繼續召開，並在晚間8時公布決議結果；另外，為配合紀律委員的時間、地點，因此今天的紀律委員會不在黨中央召開。

媒體報導，高潞．以用的助理陳恩澤4月透過「台灣原住民族人文關懷協會」得標勞動部167.5萬元標案。勞動部今天表示，全案將依「公職人員利益衝突迴避法」送監察院。

李兆立說，紀律委員會收到利益迴避所有相關案件，今天都會一併處理；如果走到要開除黨籍，要做到程序完備，須經過黨代表大會通過，才算是正式成案。

媒體詢問，因時代力量2016年提出的不分區立委名單中，已經有3人退黨，剩下排序第6的導演柯一正，也恐因公職人員選舉罷免法中規定婦女保障名額，無法遞補。

李兆立說，要先處理紀律委員會部分，黨籍都還在確認中，3位說要退黨的不分區人選，都是在臉書或其他場合發布，黨中央還要再確認黨籍狀況。（編輯：楊玫寧）1080731