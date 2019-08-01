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六軍團指揮官 副指揮官楊基榮中將接任

最新更新：2019/08/01 16:06

（中央社記者游凱翔台北1日電）陸軍六軍團指揮官黃金財中將今天接任憲指部指揮官，軍方人士表示，遺缺由六軍團副指揮官楊基榮中將接任，由於六軍團為最接近政經中樞的衛戍區，副指揮官接任可無縫接軌業務。

國家安全局人員涉嫌利用總統蔡英文出訪勤務走私菸品，引起國安體系將領洗牌。彭勝竹22日請辭國安局長獲准，遺缺由退輔會主委邱國正接任；總統府侍衛長張捷調任陸軍司令部委員，遺缺由憲兵指揮部指揮官鍾樹明接任；六軍團指揮官黃金財接任憲指部指揮官，今天正式上任。

軍方人士接受中央社訪問時表示，六軍團指揮官一職，由六軍團副指揮官楊基榮中將接任，他認為，由副指揮官接任是很適當的人選，因為六軍團是最接近政經中樞軍事重要領域，加上副指揮官對作戰區域熟悉，接任指揮官可無縫接軌業務。

六軍團負責北台灣（含宜蘭）的防衛，兵力為台灣三個軍團（六軍團、八軍團、十軍團）中最多，因此副指揮官為中將缺，其他軍團都是少將缺。

楊基榮去年7月才剛從國防大學教育長調任六軍團副指揮官，今年元旦晉升中將，如今不到7個月，接掌六軍團指揮官一職，創下晉升不到一年的中將接掌六軍團紀錄。（編輯：林淑媛）1080801

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