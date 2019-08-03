台灣民眾黨名爭議 柯文哲：沒違法就不應阻擋

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣3日電）台北市長柯文哲日前宣布將組「台灣民眾黨」，但黨名卻引發爭議，內政部表示將會審慎認定。柯文哲今天說，只要是不違法，就沒有理由故意阻擋。

柯文哲上午到苗栗縣幼安教養院參訪，參觀院內環境、探視院生狀況，並接受媒體聯合訪問。

媒體問，柯文哲因籌組「台灣民眾黨」，卻因黨名問題引發爭議，是否會因內政部駁回申請而更改黨名。

柯文哲表示，30年前民進黨在組黨時，國民黨也是有很多阻礙，台灣經過30年民主努力，不應出於阻擋或杯葛手段，這並非民主國家該有的現象，強調「只要是不違法，就沒有理由故意阻擋。」

柯文哲表示，目前網路上有人在問「要怎麼入黨」，他坦言「連黨章都還沒想好」，所以呼籲有志民眾，若聽到有人說要收身分證，千萬別上當，屆時應會以網路登記方式進行。

媒體問，鴻海前董事長郭台銘1個月前也曾到訪幼安教養院，此行是否在「挺郭」。柯文哲強調，他有學生在苗栗大千綜合醫院擔任外科主任兼副院長，而幼安教養院算是大千醫院的合作機構，是因牽線而到訪。

柯文哲說，幼安教養院內住了130名腦性麻痺病人，從年輕人到老年人都有，是台灣較具規模專門照顧腦麻病人的機構，強調今天只是來看看醫界老朋友、關懷腦麻院生。

結束幼安教養院行程後，柯文哲轉往三義鄉參觀藝術家康木祥工作室，過程中，康木祥說柯文哲選總統是「頭殼壞掉」，引發現場人員大笑，陪同的柯文哲妻子陳佩琪也回應「康先生講得好」。

柯文哲今天安排苗栗縣走訪行程，上午到苗栗市幼安教養院、三義鄉藝術家康木祥工作室、勝興月台茶棧、三義九華山大興善寺，下午則參訪公館鄉邱老師紅棗園、造橋鄉力馬生活工坊，接著再到香格里拉樂園宴會廳舉行短講「鄉親零距離」，與民眾互動。（編輯：李錫璋）1080803

台北市長柯文哲（右2）3日安排苗栗縣走訪行程，上午參訪苗栗縣幼安教養院，瞭解院內環境並探視院生狀況。（民眾提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月3日