黨產會：蔣中正指示成立救總且須向國民黨報告

（中央社記者游凱翔台北3日電）中華救助總會是否為國民黨附隨組織，據黨產會調查報告，救總是在前總統蔣中正指示下成立，相關工作及存款動用計畫，必須向國民黨中央報告，且歷任理事長均是國民黨重要人物。

針對財團法人中華救助總會是否為國民黨的附隨組織，行政院不當黨產處理委員會將在13日召開聽證會，爭點為「救總是否為國民黨實質控制其人事、財務或業務經營的組織」、「是否非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制」。

根據黨產會調查報告指出，救總原名為「中國大陸災胞救濟總會」，後因應政府對中國的政策改名為「中國災胞救助總會」，最後又因「災胞」兩字常遭曲解與排斥，民國89年再度更名為「中華救助總會」，目前業務以大陸配偶、弱勢族群關懷服務為主，並協助國內外重大災害募捐、援助為主。

針對成立的背景，黨產會表示，蔣中正在民國39年3月時，對於中國當時接連發生天災，曾以總統身分發表廣播文告，表示大家應該縮衣節食，救濟匪區內奄奄一息的同胞等語，當時身兼內政部政次及國民黨總裁辦公室第一組的組長谷正綱，為響應此號召成立「中國大陸災胞救濟總會」。

而在救總成立的3年後，蔣中正曾在42年指示要求救總必須將這3年來的開支、工作及存款動用計劃向黨中央報告，谷正綱因此向國民黨中央提出簡報。

黨產會強調，從相關歷史回顧與證詞均顯示，救總的成立是由當時掌握國民黨最高權力的蔣中正在一場黨內會議中指示成立；而負責成立救總的黨務高階官員如谷正綱、方治等，在成立之後，也長年擔任救總領導職，成為救總運作的靈魂人物。

黨產會說，救總的理事長、常務理監事，多由國民黨中央委員及黨中央幹部擔任，人事重疊的比例甚高。黨產會指出，救總從39年的駐會常務理事至78年的理事長，近40年來都是由谷正綱擔任，而谷正綱為國民黨總裁蔣中正的親信，更是國民黨重要人物，從救總成立以來一直擔任國民黨要職。

政府補助部分，報告內容指出，救總自39年成立至106年止，政府補助救總約新台幣51億元，50年代初期政府每年補助500萬元，隨台灣經濟發展、政府收入增加，補助金額逐年遞增，至60年代，政府每年補助救總5000萬元以上至億元救濟經費。

70年代，政府每年補助救總約3億元救濟經費，80年因對中國政策改變，開始逐年降低對救總補助金額，91年開始，政府不再編列一般補助，僅專案補助。（編輯：郭萍英）1080803