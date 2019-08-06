林明溱籲郭台銘守承諾 支持黨提名總統參選人

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）鴻海創辦人郭台銘競選中國國民黨總統初選失利，外界有聲音力拱與台北市長柯文哲「結盟」，對此，南投縣長林明溱今天呼籲郭台銘信守承諾，要支持國民黨提名的總統參選人。

郭台銘的妻子曾馨瑩是南投人，因此郭台銘被許多鄉親認為是「南投女婿」，他當初競選國民黨總統初選時，林明溱也表態支持，陪同跑完整天行程還邀到縣長室用餐、午休，相較接待當初其他來南投跑行程的參選人，林明溱接待郭台銘可說最熱情。

郭台銘競選失利後，各地仍有支持脫黨選總統聲音，南投鄉親也發起連署挺郭選總統，甚至有選民支持與柯文哲「結盟」，對此，林明溱今天受訪表示，國民黨總統初選經過民主程序，選民已支持高雄市長韓國瑜代表國民黨競選總統。

林明溱指出，郭台銘參加初選時，曾經承諾若未獲提名，也會支持獲提名的總統參選人，「我想這是一個信守承諾」，希望郭台銘能遵守，若「郭柯配」產生另一組參選人，將是總統蔡英文獲最大利益，不樂見發生這種事，期望國民黨一定要團結。

林明溱說，為了經濟發展、為讓台灣老百姓過幸福日子，希望郭台銘、前立法院長王金平「都應該深思」，不要再製造分裂，一旦國民黨分裂，將由代表民進黨競選連任的總統蔡英文獲利。

郭台銘4月17日到國民黨接受黨主席吳敦義頒發榮譽狀，並表示願意參加國民黨總統初選，會中郭台銘致詞說：「如果選上，那我代表國民黨，參加2020年角逐，如果選不上，那表示我努力不夠，我一定盡全力支持黨初選制度產生的候選人」。

另外，關於中國限制陸客來台自由行，林明溱表示，南投縣即將舉辦南投世界茶業博覽會、日月潭萬人泳渡，春節期間還有南投燈會，若因此造成陸客無法來參加，影響可說相當大；兩岸和平相處，對兩岸都有益處，但現在緊縮情形對各經濟、觀光影響很大。（編輯：黃世雅）1080806