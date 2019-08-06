總統：連結海洋與民主 為印太永續發展創新局

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統蔡英文今天出席亞洲太平洋國會議員聯合會開幕典禮致詞表示，期許透過共同的海洋連結及民主價值，會員國能攜手合作，共同致力落實聯合國的永續發展目標，並為印太區域的永續發展創造嶄新局面。

蔡總統上午在立法院長蘇嘉全、立法院副院長蔡其昌、外交部長吳釗燮等人陪同下出席第49屆亞洲太平洋國會議員聯合會（APPU）開幕典禮，總統首先代表中華民國台灣歡迎來自日本、馬來西亞、諾魯、帛琉、吐瓦魯、巴布亞紐幾內亞等會員國的代表到台灣齊聚一堂。

總統表示，亞太國會議員聯合會的前身－亞洲國會議員聯合會（APU），是1965年由日本岸信介首相發起的跨國組織。經過半個世紀發展，持續成為促進區域內友好親善、和平穩定、以及守護民主自由價值的重要平台。

總統認為，正因為持續推動國會交流、彼此合作，對區域內部、甚至全球性的課題做出貢獻。今年的年會以「海洋民主與永續印太」為主題，正延續了亞太國會議員聯合會多年來的核心精神。

總統分享會員國間存在3個明顯的共通點分別是海洋、民主與具有包容性的多元文化。

第一個共通點是「海洋」，總統表示，依海為生，透過海洋發展貿易，也都注重海洋環境的永續發展。第二個共通點是「民主」，總統表示，我們都是努力實踐民主制度，追求自由和人權價值的國家。我們的民主經驗，已經成為區域和平穩定的重要基礎。

第三個共通點是「具有包容性的多元文化」，總統表示，在歷史上，我們的祖先曾經頻繁交流，分享了相近的文化觀點。在當代，東南亞和太平洋地區則是世界上最開放、最能包容多元文化的區域。這是我們重要的資產。

總統提到3月訪問太平洋友邦時也是以「海洋民主之旅」為名，充分見證了台灣和帛琉、諾魯等夥伴國家，彼此緊密的連結。

基於這些共通點，總統期待，透過亞太國會議員聯合會的平台，能共同致力於落實聯合國的永續發展目標（SDGs）。她也相信，我們的經驗，能為全球性的氣候變遷課題，帶來重要的貢獻。

總統表示，台灣將持續推動「新南向政策」，和東南亞鄰居深化合作關係。去年重新啟動的「南島民族論壇」，則是重建南島民族文化連結的重要組織。另外，台灣和美國合作建立，日本也參與的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）及「印太民主治理諮商機制」，也會不斷努力培育人才，增進區域夥伴國家的良善治理。

總統告訴會員國夥伴，透過海洋的連結，民主的價值，我們不但具有共同的命運，也擁有無窮的發展機會。讓我們攜手合作，為印太區域的永續發展，創造嶄新的局面。（編輯：趙蔚蘭）1080806