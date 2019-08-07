民進黨緩提名 許淑華高嘉瑜強調經營基層多年

（中央社記者劉建邦台北7日電）民進黨台北市立委布局原規劃內湖南港區提名現任市議員高嘉瑜、松山區鎖定議員許淑華，今天中執會未處理。許淑華指出，她經營基層12年；高嘉瑜說，她為黨努力，基層都看到。

民主進步黨今天召開中執會，通過9月28日在圓山大飯店召開全代會，全代會將規劃總統與立委參選人誓師活動，另外，當天也是民進黨黨慶，將設置讓全民參與活動。

此外，民進黨在台北市立委布局，原規劃內湖南港區徵召現任議員高嘉瑜，信義松山區鎖定市議員許淑華，文山區則推政壇新人吳怡農，今天中執會未處理。

許淑華接受媒體聯訪時說，黨內沒有禮讓，是暫緩提名，且在信義松山區已禮讓其他黨兩屆，但狀況都不盡理想，若繼續禮讓可能影響立委席次。

至於時代力量在台北信義松山區已提名律師陳雨凡，許淑華指出，陳雨凡雖在基層已耕耘一年，但她則是在基層努力12年，相信基層有所感，別因時力提出要求，黨內就禮讓，黨中央態度也希望可跟時力整合，應整合台灣派，對抗國民黨。

高嘉瑜受訪時指出，她經營基層許久，但沒提名總是沒正當性，基層也是心急如焚，雖不清楚黨中央考量原因，但不至於針對她，因她最沒有爭議性。

媒體問及，外界對高嘉瑜印象是較親近台北市長柯文哲，對此，高嘉瑜說，她是第三勢力願意相挺的人。

至於是否加入台灣民眾黨，高嘉瑜指出，她屹立不搖且原地不動，一直為民進黨努力，相信基層都看到。

民進黨中執會也通過在台北市第5選區、桃園市第6選區、台中市第3選區三個艱困選區，決議不予提名。台北市第5選區現任立委為退出時代力量的林昶佐；桃園市第6選舉區現任立委為無黨籍立委趙正宇；台中第3選區現任立委是時代力量的洪慈庸。（編輯：方沛清）1080807