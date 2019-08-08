吳敦義批搞紅色恐怖 民進黨：睜眼說瞎話

（中央社記者溫貴香台北8日電）民進黨發言人周江杰今天表示，當全世界民主國家積極防範中共的紅色滲透，國民黨主席吳敦義竟睜眼說瞎話，稱共產黨已逐漸開明，不禁讓人質疑，「國民黨難道是中共政治代理人嗎？」

吳敦義昨天在國民黨中常會表示，民進黨人士污衊宗教系統遭紅色滲透的說法，根本是搞「紅色恐怖」，共產黨已逐漸開明，民進黨卻學過去的共產黨，可惡至極。

吳敦義也請組發會與宗教團體充分溝通，若宗教團體要抗爭，國民黨將在合法程度內共襄盛舉。

對此，周江杰下午表示，當全世界民主國家都在積極防範中共的紅色滲透，吳敦義卻與世界民主陣營背道而馳，說共產黨已逐漸開明，「吳主席，不知道你是真的看不到，還是假裝看不到。」

他說，中共在境內不斷打壓宗教自由，對外在民主國家，利用民主進行反民主，以各種手段進行滲透並分化社會，不只是針對台灣，連澳洲都深受其害，因此立法來防止滲透。

他表示，依照吳敦義的標準，「難道澳洲也搞紅色恐怖嗎？」另外，根據瑞典哥登堡大學研究計畫指出台灣受嚴重境外假訊息攻擊，「難道他們也搞紅色恐怖嗎？」

周江杰表示，當中共透過各種途徑威脅台灣的國家安全與社會安定，國民黨不但一再漠視，不與台灣多數主流民意站在一起，共同捍衛國家權益，其黨吳敦義竟能睜眼說瞎話，稱共產黨已逐漸開明，還反過頭來質疑國內外各種反紅色滲透的聲音，不禁讓人質疑，「國民黨難道是中共政治代理人嗎？」

周江杰說，民進黨副秘書長林飛帆日前已說明過，中共透過像統促黨等親中團體，利用地方部分宮廟組織系統進行滲透與分化，並非泛指所有宗教。現在網路非常便捷，請國民黨及吳敦義，想刮別人鬍子前，不妨花點時間先進行網路搜尋，不要再用片段不完整的資訊來指控他人。（編輯：楊凱翔）1080808