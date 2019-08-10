首場組織造勢 蔡總統籲再給4年讓台灣脫胎換骨

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄10日電）總統蔡英文今天表示，執政3年有成，為台灣打下很好基礎，也為未來10年發展轉型，請大家為台灣一起打拚，讓台灣更好。記得再給她4年，讓台灣脫胎換骨。

這是蔡總統在高雄成立全國第一場2020組織造勢活動，她指出，2020是捍衛本土政權、守護民主自由的一戰，也細數施政成績，呼籲「再給蔡英文4年 台灣脫胎換骨」。

蔡總統南下高雄進行文武聖殿參拜行程後，再馬不停蹄參訪「小天地Skyland」和出席南台灣牙醫界蔡英文連任後援會成立大會，蔡總統受到支持者熱烈歡迎，「辣台妹加油」、「辣台妹當選」聲不斷。

蔡總統在致詞時說明執政團隊3年來，在照顧人民、發展經濟等各項施政與成果，尤其在今年5月是有史以來規模最大的減稅，蔡總統問大家有沒有感受到時，現場大聲回應「有」。

蔡總統在南台灣牙醫界蔡英文連任後援會成立大會除了授旗給各分會，她致詞時說，中國除了停止自由行和減少團客，連金馬影展也要杯葛，即使連喝個飲料也要先考慮一下政治條件，這是台灣人很不能接受的事。

總統說提到，「我們遇到壓力不會屈服、我們得到國際支持也不會冒進」；國際局勢在變，美中貿易戰在國際上，很多國家在思考在如何減少中國對內政干涉。她說，「台灣要守住民主自由的防線，是為自己守住也是區域其它的民主國家守住防線」。

蔡總統說，今年第二季的經濟成長率，是亞洲4小龍的第一名，也表示我們的經濟可適應並面對美中貿易戰。國際大廠加碼投資台灣，台商也回來投資，1月迄今台商投資已超過新台幣5000億元，至年底預估可達8000億元。這是她從政以來首見大規模台商回流，且靠的是實做，不是華麗的口號。

總統指出，2020全國第一場組織的造勢活動選擇高雄、選擇牙醫界，具有特別的意義。她說和牙醫界有很深的淵源，並感謝牙醫師不停的與衛福部長陳時中一起為台灣加入WHA而努力。

她說，政府和牙醫界致力於口腔預防保建讓小朋友的齲齒率下降也補助弱勢長者換假牙等；近年牙科健保總額持續成長，8年前是372億元，今年預計達到450億元。

陳其邁在致詞時也說，2020是「辣台派與韓吉粉（蕃薯粉）」的對決，呼籲民眾要支持蔡英文當選。

「2020從齒顧台灣、南台灣牙醫蔡英文連任後會」成立大會在海寶餐廳舉行，近千名支持者將活動現場擠得水洩不通。行政院副院長陳其邁、衛福部長陳時中、及全國牙醫師公會會聯會理事長詹勳政都出席相挺。（編輯：黃世雅）1080810