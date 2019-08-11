擬會郭台銘王金平 柯文哲幕僚：盡快敲定

（中央社記者陳怡璇台北11日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，應該跟鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平見面交換意見，台灣民眾黨發言人林珍羽表示樂觀其成，會盡快敲定時間地點等細節。

柯文哲今天至台南參加「風騎雲湧」祈福漫遊行程，接受媒體聯訪時被問及跟郭台銘、王金平有無機會合作，柯文哲表示，既然大家都很關心這個話題，那麼應該找個時間讓3個人一起坐下來談一談，對整個局勢交換一下意見。

台灣民眾黨發言人林珍羽表示，柯文哲只是早上提到，還沒有什麼指示，郭台銘與王金平也都很忙，「但目前都蠻有機會的，也都樂觀其成」，會盡快討論敲定時間地點等。

民眾黨還未經內政部正式核定公布，但林珍羽指出，三方會面時間不會特別選在黨成立之後，只要大家有空就可以見面，幕僚們在討論溝通當中。

對於台北市長柯文哲公開邀約與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平共同會面一事，郭台銘辦公室今天表示，只要是對中華民國好的事情，郭台銘都不會排斥和各方進行研討。

郭台銘辦公室指出，不管是和任何人合作，只要合作的方向是為中華民國的發展而共思良方，郭都不會畫地自限，也不會有任何所謂時間期限問題。（編輯：李亨山）1080811