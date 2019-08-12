韓競總限陳宏昌3天內道歉 否則提告加重誹謗

對於國民黨中評委陳宏昌批評國民黨提名總統參選人韓國瑜一事，韓國瑜競選總部執行長林國正（右）、發言人何庭歡（左）與律師12日在國民黨高雄市黨部召開記者會表示，陳宏昌的指控是對韓國瑜非常嚴重的誹謗與中傷，促陳3天內公開道歉，否則提加重誹謗等罪究責。中央社記者董俊志攝 108年8月12日

（中央社記者王淑芬高雄12日電）國民黨中評委陳宏昌說國民黨提名一個「只會吃喝玩樂抱女人」的人參選總統。韓國瑜競選總部今天表示，將寄出存證信函，要求陳宏昌收到後3天內公開道歉，否則提加重誹謗等罪究責。

韓國瑜競選總部執行長林國正下午與競選發言人何庭歡、律師王雅芳在國民黨高雄市黨部召開記者會表示，陳宏昌的指控是對韓國瑜非常嚴重的誹謗與中傷，促陳3天內公開道歉，否則會依法提出法律訴訟。

陳宏昌11日陪同蔡總統在湧蓮寺參香祈福，媒體報導陳不僅力挺蔡總統，還說國民黨提名的韓國瑜令人擔心，在立法院的時候「只會吃喝玩樂抱女人」，讓他「不知道怎麼教小孩」。

韓國瑜於南投回應媒體採訪，坦言年輕時曾放縱，從不諱言、也不逃避自己的過去，希望「陳宏昌看看現在的韓國瑜，跟過去不一樣了」。

何庭歡於下午的記者會指出，「國民黨怎麼可以選一個整天只會吃喝玩樂，只會打麻將，只會抱女人的人來當總統」這句話嚴重的誹謗及妨害名譽。

她說，雖然韓坦承並回應，過去20多年前，確實是有喝酒跟打麻將，強調「從來沒有，也絕對不可能會抱女人」。

她說，「抱女人」這一點對韓是非常嚴重的汙衊跟不實的指控，陳宏昌有達到妨害名譽以及誹謗，甚至會有民法的侵權行為。

何庭歡說，今天會寄發存證信函，希望陳3天之內公開道歉，否則將會採取法律途徑，而且絕不寬貸。

王雅芳說，陳的惡意指控，涉刑法309、310條及民法相關的侵權行為。陳於公開場所對韓發出污辱的訊息，符合意圖散布於眾，指摘或傳述足以妨害他人名譽的誹謗罪。

民事部分，將究責關於侵權行為妨礙名譽的責任，要提出關於民法195條侵權行為，可以有究責的慰撫金請求。

她說，在存證信函中限期陳3天內對韓道歉，也向民眾澄清，否則將依刑法第310條加重誹謗罪及民法侵權行為，追究相關法律責任。

媒體詢問道歉的形式，林國正表示，希望陳宏昌「有誠意的道歉」，至於撫慰金是下一步的動作。

韓國瑜競選總部新聞稿強調，韓為國民黨提名總統參選人，時時自我警惕，潔身自愛，「抱女人」3個字對於韓是非常嚴重的誹謗與中傷。律師並提醒大眾，未來若再發生類似事件，韓將委律師主張相關權利，並進行訴追，請有心人自重。（編輯：林沂鋒）1080812