紐西蘭毛利族部落來台尋根 Kolas：我們是一家人

紐西蘭北部毛利族部落來台進行文化尋根之旅，14日拜訪行政院，身為阿美族的行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）（左2）與花蓮玉里部落族人代表迎接。中央社記者張皓安攝 108年8月14日

（中央社記者顧荃台北14日電）紐西蘭北部毛利族部落來台進行文化尋根之旅，今天拜訪行政院，身為阿美族的行政院發言人Kolas與花蓮玉里部落族人代表迎接，Kolas說，「這是你們的家園，我們是一家人」。

花蓮縣玉里鎮哈拉灣部落族人下午先抵達行政院中央大樓大廳，以歌舞獻上祖靈的祝福，並進行報訊息儀式，由行政院秘書長李孟諺與Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）迎接；隨後紐西蘭北島遠北地區Ngati Manu部落毛利人來訪，並表演傳統的毛利戰舞（Kapa Haka）。

李孟諺致詞時表示，台灣是多元民族國家，且是南島語系的發源地；Kolas說，去年毛利人也千里跋涉來台尋根，他強烈感受到雙方是如此的相似，「這是你們的家園，我們是一家人」。

根據「台紐文化尋根計畫」指出，台紐同屬南島語族，依據語言學、考古學及基因學研究成果，大都指出台灣為南島語族的起源地；5000多年前，南島語族的祖先從台灣出發啟航，大約3000年前抵達玻里尼西亞，然後航向夏威夷、復活節島，大約1200年前抵達紐西蘭。

去年起開辦台紐文化尋根計畫，毛利人與台灣原住民互相拜訪交流，盼學習彼此的文化，並使雙邊青少年建立連結，成為南島民族的重要網絡。今年Ngati Manu部落毛利人於14日至24日率部落青少年訪台，明年2月台灣原住民部落也將遴選青少年團赴紐。（編輯：鄭雪文）1080814