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新竹蚊香工廠復刻花露水 蔡總統：是我爸的味道

最新更新：2019/08/16 18:20

（中央社記者魯鋼駿新竹市16日電）總統蔡英文今天下午到新竹市香山區，參觀生產鱷魚牌蚊香的中台興化學工業公司，業者今年重製復刻版「花露水」，讓蔡總統試噴後直呼「這是我爸爸的味道」。

位於新竹市香山區的中台興化學工業公司，專門生產知名鱷魚牌蚊香與各式滅蟲用品，蔡總統下午由新竹市長林智堅陪同前往。

蔡總統在廠方人員導覽下，隔著展示窗觀看養滿各品種孑孓、蟑螂的昆蟲實驗室，接著前往中央實驗室，了解研發人員的工作情況。

中台興化工特助林燦蓉指出，飼養各式品種的蚊蟲並模擬台灣氣候與濕度進行飼養，透過嚴謹實測，了解實際藥效與居家蚊蟲是否產生抗藥性。

中台興化工副總盧嘉偉介紹，他的祖父於民國42年研發第一代噴霧除蚊劑，當時以英文peace（和平）為諧音，出品「必死」殺蟲劑，接著介紹62年來不斷研發推出的各式殺蟲產品，其中包括家喻戶曉的蚊香等。

知名花露水已停產，中台興化工今年重製復刻版的古早味「花露水」，業者特別製作一組印著總統照片與蔡想想等5隻寵物畫像的「蔡想想家族花露水」，讓蔡總統相當驚豔，試聞後直呼「這是爸爸的味道，以前我爸就噴這個。」（編輯：謝雅竹）1080816

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