巡護九號遠航返國 李仲威慰勉執勤辛勞

（中央社記者程啟峰高雄16日電）海洋委員會海巡署艦隊分署「巡護九號」完成今年第2航次為期60天的中西太平洋公海漁業巡護任務，今天返抵國門，海委會主委李仲威率員慰勉同仁執勤辛勞。

「巡護九號」此行6月18日從高雄港啟航，遠赴中西太平洋漁業委員會（WCPFC）公約袋狀水域及沖之鳥海域巡弋，展現守護遠洋作業漁民決心，還偕同漁業署漁業檢查員登檢台籍遠洋作業漁船13艘。

這次巡護任務適逢友邦吉里巴斯獨立建國40週年國慶，「巡護九號」配合吉國國慶辦理開放登艦參觀與聯合升旗典禮，強化兩國邦誼並宣慰當地僑胞，另與友邦諾魯海巡共勤執檢，落實台諾海巡合作協定。

海巡署艦隊分署指出，「巡護九號」這次任務航程60天來共跑了約1萬浬，即台北至高雄來回26趟，此行首次泊靠吉里巴斯港口辦理敦訪活動，並首度與吉里巴斯、諾魯海巡人員執行共勤巡邏。

李仲威對「巡護九號」此行成果給予高度肯定與讚許，他並與艦隊分署長謝慶欽登船致贈加菜金慰勉艦上同仁兼顧巡護與拚外交的辛勞。

海巡署艦隊分署指出，今年度共規劃3航次中西太平洋公海巡護任務，迄今已完成2航次，每次船程都為60天，代表一年中有180天可在中西太平洋公海上看到台灣巡護船。第3航次預計9月啟航，除持續強化公海巡護，也將深化與友邦海巡單位交流合作。（編輯：謝雅竹）1080816