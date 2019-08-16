韓國瑜明北上宣布國政團成軍 18日守新竹客家票

（中央社記者余祥台北16日電）國民黨總統參選人韓國瑜明天將北上親自宣示國政顧問團正式成軍，共有20組逾百位智囊為他獻策，可望將選戰導回政策攻防；18日則將延續下鄉行程，馬拉松參拜新竹市、縣8宮廟，固守客家票源。

韓國瑜定調平日忙市政、假日拚選舉；明天將北上宣布國政顧問團成員名單，18日則將進行下鄉之旅，走訪新竹市、新竹縣各信仰中心。

韓國瑜國政顧問團由前行政院正副院長張善政、杜紫軍擔任正副召集人，下設20個小組分別負責兩岸、外交、憲政司法、文化、國防、青年等議題，明天韓國瑜將親自北上在台北市長官邸召開記者會公布各小組召集人和逾百位成員名單，並說明國政顧問團的成軍目的和展望，選戰可望導回政策攻防。

至於下鄉之旅韓陣營則定調走訪基層、不辦造勢，日前首站直搗民進黨執政縣市桃園市，第二站則選定南投縣，與日前在黨內初選力挺鴻海創辦人郭台銘的南投縣長林明溱合體，展現藍軍大團結。

18日韓國瑜則延續過往的下鄉行程，將走訪新竹市和新竹縣8宮廟，固守客家票源。從早上10時起一路參拜新竹縣竹北天后宮、湖口顯聖宮、新豐永寧宮、關西太和宮、竹東惠昌宮、義民祭、新竹市開台金山寺、新竹武聖廟、新竹天公壇；並在中午至新竹縣黨部用餐，晚間在新竹市黨部座談。

國民黨新竹市黨部主委呂學樟表示，新竹是客家票的集中地，韓國瑜又是客家女婿，當然一定要來拜訪。

呂學樟說，按照過去選舉的例子，雖客家票多集中支持國民黨，但仍不可輕忽，他提到，總統蔡英文也下了很大的功夫，提出浪漫台三線政策，韓國瑜需靠勤走基層、提出更好的論述，爭取客家人的支持。

呂學樟坦言，新竹科學園區年輕族群比例高，是韓國瑜較為弱勢的部分，未來會再規劃活動，讓韓國瑜更接近年輕人。

呂學樟說，韓國瑜這一次走訪新竹行程，仍以參拜宮廟為主，到新竹的信仰中心與民眾近距離接觸，各立委選區的立委參選人也會出席進行聯合造勢，新竹縣長楊文科、議長張鎮榮也會陪同，展現藍軍大團結氣勢。（編輯：鄭雪文）1080816