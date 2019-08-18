2507億F-16V軍購案 空軍將向立法院提特別預算

（中央社記者游凱翔台北18日電）空軍將採購66架F-16V戰機，總價約新台幣2507億元。國防部官員今天說，後續將向立法院提出特別預算，以支應美方同意供售項目；另外，將以一般公務預算支應彈藥、輔戰等裝備。

目前空軍共擁144架F-16A/B戰機，以「鳳展專案」為代號，耗資約新台幣1100億元，將現有144架F-16A/B升級為F-16V，首批4架F-16V已在漢翔公司，由美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員與漢翔共同測試。

另外，空軍也同步向美國採購66架全新的F-16V戰機，未來擬部署在台東志航空軍基地；針對台灣這66架F-16V戰機，「華盛頓郵報」引述知情人士披露，川普政府15日告知國會，價值80億美元（約新台幣2507億元）的這項軍售案將提交國會審查。

國防部官員上午表示，針對購置66架F-16V戰機的採購案，空軍司令部後續將向立法院提出特別預算，以支應美方同意供售的項目；另外，針對附屬彈藥、輔戰等裝備，將以一般公務預算編列支應。

國防部官員指出，中國從未放棄武力犯台的意圖，對於共軍頻頻遠海長航、繞台飛行，加上軍力的成長造成兩岸空中兵力差異逐漸加大，因此國軍急需獲得性能優異的戰機，以利維持空中作戰優勢，希望民眾能夠支持。

空軍司令部16日也首度推出說帖，強調F-16V戰機的性能優異，新機除配備AESA雷達，推力變大、航程增加，已經不再是過去的F-16，未來將規劃新增一個戰鬥機聯隊，強化本島整體防空安全。

F-16V最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可以同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標，另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓F-16的戰力大躍進。（編輯：蘇志宗）1080818