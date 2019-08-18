楊宗澧加入民進黨 爭取中市立委提名挑戰沈智慧

（中央社記者郝雪卿台中18日電）民進黨仍未確定台中市第五選區立委提名人選，社會運動工作者楊宗澧今天宣布加入民進黨爭取提名，將挑戰國民黨立委沈智慧，他期許自己成為「人權立委」。

楊宗澧今天在北屯區舉辦競選辦公室開幕茶會，立委林靜儀、作家馮光遠、台中市議員江肇國及黃守達、西藏台灣人權連線理事長札西慈仁、新文化協會執行長陳彥斌等人出席站台，而立委林昶佐也以視訊方式期許楊宗澧能夠贏得選戰。

楊宗澧表示，過去一直從事社會運動，為人權及自由民主奮鬥，看到第五選區（北區、北屯區）選出的國民黨籍立委沈智慧在國會荒腔走板的表現，加上看到自己認識的許多國際社會運動工作者如今都走入政治領域為社運理念努力，他決定投入選戰，並期許自己成為「人權立委」，在爭取國際地位時可以扮演很好的角色。

為整合本土派力量一起打拚2020大選，楊宗澧也宣布加入民進黨爭取立委提名，林靜儀肯定楊宗澧過去在社運界及深耕台中本地社團的表現，當場表示願意擔任入黨推薦人，她說，希望楊宗澧儘快完成入黨手續，代表民進黨參選第五選區立委，楊宗澧是抗中護台的重要一環，她願意為民進黨推薦好人才。

被喻為「政壇先知」的知名作家馮光遠也到場致意，他說，能讓他在週日一大早就起床趕高鐵，這絕對不是普通的人物可以辦到，楊宗澧代表的就是他一直在追求的「默默做事」，楊宗澧參選立委這一役絕對值得他推薦。

楊宗澧強調，2020這一戰，韓流以及其他親中政客的崛起，台派勢力沒有分裂的本錢，這就像台派的九局下半，所有本土力量絕對要團結。投入參選至今，他走進市場很常聽到民眾對執政的質疑，他也發現其中有很多的誤解需要去溝通，他認為「改革不能停」，明年總統大選他唯一支持總統蔡英文連任。

對於楊宗澧將投入第五選區立委選舉，沈智慧受訪表示，楊宗澧的批評都是選舉語言，她還是努力做好選民服務，基層民眾都了解她認真問政，任何人在民主機制下都可以參選，選民會做最好的抉擇。（編輯：林沂鋒）1080818