更多編輯台推薦新聞：
黃之鋒：我不主張香港獨立 但抗爭會繼續
兩岸

黃之鋒：我不主張香港獨立 但抗爭會繼續

早安世界》北市國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診
早報

早安世界》北市國泰醫院爆麻疹群聚感染 4名急診醫護確診

斯里蘭卡70歲母象連10天載人遊行 骨瘦令人心碎
國際

斯里蘭卡70歲母象連10天載人遊行 骨瘦令人心碎

一週大事／武警深圳待命、6萬人上街抗議莫斯科選舉不公
一週大事

一週大事／武警深圳待命、6萬人上街抗議莫斯科選舉不公

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台北車站男子落軌遭撞 台鐵南下列車受影響
首頁 / 政治

楊宗澧加入民進黨 爭取中市立委提名挑戰沈智慧

最新更新：2019/08/18 16:46
社會運動工作者楊宗澧（前中）18日加入民進黨爭取台中市第五選區立委提名，作家馮光遠（前右）等人出席站台。中央社記者郝雪卿攝　108年8月18日
社會運動工作者楊宗澧（前中）18日加入民進黨爭取台中市第五選區立委提名，作家馮光遠（前右）等人出席站台。中央社記者郝雪卿攝　108年8月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）民進黨仍未確定台中市第五選區立委提名人選，社會運動工作者楊宗澧今天宣布加入民進黨爭取提名，將挑戰國民黨立委沈智慧，他期許自己成為「人權立委」。

楊宗澧今天在北屯區舉辦競選辦公室開幕茶會，立委林靜儀、作家馮光遠、台中市議員江肇國及黃守達、西藏台灣人權連線理事長札西慈仁、新文化協會執行長陳彥斌等人出席站台，而立委林昶佐也以視訊方式期許楊宗澧能夠贏得選戰。

楊宗澧表示，過去一直從事社會運動，為人權及自由民主奮鬥，看到第五選區（北區、北屯區）選出的國民黨籍立委沈智慧在國會荒腔走板的表現，加上看到自己認識的許多國際社會運動工作者如今都走入政治領域為社運理念努力，他決定投入選戰，並期許自己成為「人權立委」，在爭取國際地位時可以扮演很好的角色。

為整合本土派力量一起打拚2020大選，楊宗澧也宣布加入民進黨爭取立委提名，林靜儀肯定楊宗澧過去在社運界及深耕台中本地社團的表現，當場表示願意擔任入黨推薦人，她說，希望楊宗澧儘快完成入黨手續，代表民進黨參選第五選區立委，楊宗澧是抗中護台的重要一環，她願意為民進黨推薦好人才。

被喻為「政壇先知」的知名作家馮光遠也到場致意，他說，能讓他在週日一大早就起床趕高鐵，這絕對不是普通的人物可以辦到，楊宗澧代表的就是他一直在追求的「默默做事」，楊宗澧參選立委這一役絕對值得他推薦。

楊宗澧強調，2020這一戰，韓流以及其他親中政客的崛起，台派勢力沒有分裂的本錢，這就像台派的九局下半，所有本土力量絕對要團結。投入參選至今，他走進市場很常聽到民眾對執政的質疑，他也發現其中有很多的誤解需要去溝通，他認為「改革不能停」，明年總統大選他唯一支持總統蔡英文連任。

對於楊宗澧將投入第五選區立委選舉，沈智慧受訪表示，楊宗澧的批評都是選舉語言，她還是努力做好選民服務，基層民眾都了解她認真問政，任何人在民主機制下都可以參選，選民會做最好的抉擇。（編輯：林沂鋒）1080818

社會運動工作者楊宗澧（左）18日在北屯區舉辦競選辦公室開幕茶會，宣布加入民進黨爭取台中市第五選區立委提名，立委林靜儀（右）簽名擔任入黨推薦人。中央社記者郝雪卿攝　108年8月18日
社會運動工作者楊宗澧（左）18日在北屯區舉辦競選辦公室開幕茶會，宣布加入民進黨爭取台中市第五選區立委提名，立委林靜儀（右）簽名擔任入黨推薦人。中央社記者郝雪卿攝　108年8月18日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報