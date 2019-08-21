更多編輯台推薦新聞：
宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體
兩岸

宛如身在談判桌旁 中國那些背景神秘的自媒體

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習
國際

台灣擁抱穆斯林 外媒：中國應該學習

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關
科技

失落吳哥文明 台大團隊揭密可能與大洪水有關

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

未捐韓國瑜政治獻金 徐旭東：遠東沒政治色彩

最新更新：2019/08/21 20:01
遠東集團董事長徐旭東（圖）21日在「HAPPY GO Pay點金GO未來」記者會表示，遠東集團很少參加政治，與紅藍綠黃金都無關，就是努力拚經濟。中央社記者潘智義攝 108年8月21日
遠東集團董事長徐旭東（圖）21日在「HAPPY GO Pay點金GO未來」記者會表示，遠東集團很少參加政治，與紅藍綠黃金都無關，就是努力拚經濟。中央社記者潘智義攝 108年8月21日

（中央社記者潘智義台北21日電）面對媒體提問遠東集團捐助不少政治人物政治獻金，卻未捐政治獻金給高雄市長韓國瑜，遠東集團董事長徐旭東今天表示，遠東沒有政治色彩，不會做這種不平衡的事。

由於監察院「政治獻金公開查閱平台」上線，傳出遠東集團對不少藍綠政治人物都有捐助政治獻金，但韓國瑜卻不在其中。徐旭東今天在「HAPPY GO Pay點金GO未來」記者會表示，遠東集團很少參加政治，與紅藍綠黃金都無關，就是努力拚經濟。

針對媒體提問，是否支持高雄市長韓國瑜選總統，徐旭東表示，這個問題很敏感，沒參加「發大財」，自己是做工業的，應加速經濟成長，台灣落後香港、新加坡，應該拚出台灣的經濟價值。

他強調，遠東後面沒有政治色彩，只有拚經濟，遠東集團在高雄有好幾塊地，一直表達幫助高雄提升的意願，因為在高雄有遠東百貨、亞泥在高雄港有土地，對高雄很有信心，但很少參加政治活動，只知為股東、員工拚經濟。

徐旭東說，遠東集團在越南也有投資，因應美中貿易戰，越南成為外資熱門投資地點，造成電、水、人工都缺，其實應該讓越南消化一下，可以投資別的國家，像美國有豐富的資源，歐洲、東歐、中東、非洲，有太多的地方可以投資。

另外，對於陸客無法來台，他認為，當然多少會對台灣的觀光業有影響，但正可順勢推動國內旅遊，日本、韓國旅客增加，簡化泰國等旅客來台簽證手續，吸引東南亞遊客，對觀光業也有幫助。（編輯：林興盟）1080821

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報