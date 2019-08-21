未捐韓國瑜政治獻金 徐旭東：遠東沒政治色彩

（中央社記者潘智義台北21日電）面對媒體提問遠東集團捐助不少政治人物政治獻金，卻未捐政治獻金給高雄市長韓國瑜，遠東集團董事長徐旭東今天表示，遠東沒有政治色彩，不會做這種不平衡的事。

由於監察院「政治獻金公開查閱平台」上線，傳出遠東集團對不少藍綠政治人物都有捐助政治獻金，但韓國瑜卻不在其中。徐旭東今天在「HAPPY GO Pay點金GO未來」記者會表示，遠東集團很少參加政治，與紅藍綠黃金都無關，就是努力拚經濟。

針對媒體提問，是否支持高雄市長韓國瑜選總統，徐旭東表示，這個問題很敏感，沒參加「發大財」，自己是做工業的，應加速經濟成長，台灣落後香港、新加坡，應該拚出台灣的經濟價值。

他強調，遠東後面沒有政治色彩，只有拚經濟，遠東集團在高雄有好幾塊地，一直表達幫助高雄提升的意願，因為在高雄有遠東百貨、亞泥在高雄港有土地，對高雄很有信心，但很少參加政治活動，只知為股東、員工拚經濟。

徐旭東說，遠東集團在越南也有投資，因應美中貿易戰，越南成為外資熱門投資地點，造成電、水、人工都缺，其實應該讓越南消化一下，可以投資別的國家，像美國有豐富的資源，歐洲、東歐、中東、非洲，有太多的地方可以投資。

另外，對於陸客無法來台，他認為，當然多少會對台灣的觀光業有影響，但正可順勢推動國內旅遊，日本、韓國旅客增加，簡化泰國等旅客來台簽證手續，吸引東南亞遊客，對觀光業也有幫助。（編輯：林興盟）1080821