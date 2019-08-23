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韓國瑜懷疑座車遭裝追蹤器
高雄市長韓國瑜8月20日指稱座車可能被裝追蹤器引發議論。民進黨高市議員邱俊憲幫韓報案，警方已受理，但檢方指出，妨害秘密罪屬告訴乃論罪，追究與否要視被害人態度。
韓國瑜懷疑座車遭裝追蹤器
新聞專題
韓國瑜懷疑座車遭裝追蹤器2/6

韓國瑜指遭監控 總統籲提告讓社會釋疑

最新更新：2019/08/23 13:41
總統蔡英文（前）23日到金門太武山公墓，主持「八二三戰役61週年」公祭暨追思活動，典禮結束後受訪回應高雄市長韓國瑜自爆座車被裝追蹤器、質疑遭國家機器監控但又不提告一事表示，希望韓國瑜提出具體事證與合理懷疑，向司法機關提出告訴。中央社記者郭日曉攝 108年8月23日
總統蔡英文（前）23日到金門太武山公墓，主持「八二三戰役61週年」公祭暨追思活動，典禮結束後受訪回應高雄市長韓國瑜自爆座車被裝追蹤器、質疑遭國家機器監控但又不提告一事表示，希望韓國瑜提出具體事證與合理懷疑，向司法機關提出告訴。中央社記者郭日曉攝 108年8月23日

（中央社記者溫貴香金門23日電）總統蔡英文今天答覆高雄市長韓國瑜自爆座車被裝追蹤器、質疑遭國家機器監控但又不提告一事表示，希望韓國瑜提出具體事證與合理懷疑，向司法機關提出告訴，讓司法機關能夠進行調查，並讓社會大眾釋疑。

蔡總統上午赴金門太武山公墓主持「八二三戰役61周年」公祭暨獻花典禮活動，由國防部長嚴德發、陸軍司令陳寶餘上將、金防部指揮官賀政中將與金門縣長楊鎮浯陪祭，向英勇殉國將士上香、獻花，表達哀悼與緬懷。

高雄市長韓國瑜日前表示，自己座車被裝追蹤器，指稱國家機器動得很厲害，但又不提告。高雄市政府在第一時間回擊，蔡總統在2011年也曾以在野黨身分公開抨擊馬政府作政治偵防。

總統今天出席八二三戰役61周年相關活動後受訪表示，當事人必須提出合理說法與證據，2011年確實有一些消息與報導且有具體說法，讓我們覺得馬政府必須說清楚，我們的律師也提告，希望司法能夠釐清這件事情。

總統表示，現在希望韓國瑜提出具體事證與合理懷疑，向司法機關提出告訴，讓司法機關能夠進行調查，讓社會大眾釋疑。（編輯：趙蔚蘭）1080823

地機族
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