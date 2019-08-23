總統緊盯白鹿颱風動向 行銷麻豆文旦延到31日

（中央社記者溫貴香台北23日電）麻豆文旦盛產，柚農邀請總統蔡英文擔任文旦行銷大使，不過，總統府發言人張惇涵今天表示，總統緊盯白鹿颱風動向，取消明天行程，呼籲國人注意防颱，行銷麻豆文旦延到31日。

總統府發言人張惇涵晚間受訪表示，蔡總統原訂24日前往台南麻豆參加文旦節活動，並有台南一系列的地方行程，晚上則回到台北，參加文總舉辦的仲夏藝文季。

張惇涵表示，因白鹿颱風襲台，部分活動順延或取消，總統也取消所有行程，緊盯颱風動態，總統也運用今天早上受訪的機會提醒國人，要注意颱風動向，安全第一。

輔選幹部指出，去年九合一掀起「韓流」，也讓今年3月立委補選，民進黨陷入苦戰，尤其是台南第2選區立委補選戰況激烈，有人發動所謂兩百萬噸文旦倒曾文溪一說引發柚農反彈，前行政院長賴清德更批評為了選舉，刻意抹黑農產品滯銷，上演簽約賣柚子的戲碼，如此操作，恐會造成文旦敗市。

不到半年時間，輔選幹部表示，韓流退燒，當前正值文旦盛產季節，麻豆柚農們與農會系統，熱情邀請總統擔任推廣大使行銷麻豆文旦，因颱風關係，被迫取消所有行程，延到8月31日，對於基層農民們殷殷企盼，只能說抱歉，國人安全是第一要務，相信農民們也能體諒。

輔選幹部進一步說，真正麻豆文旦根本還沒到採收季節，就會被訂購一空，哪有多餘的文旦倒在曾文溪，這種謠言居然出現在選戰中，讓柚農們非常氣憤，因此，今年爭相邀請蔡總統擔任行銷大使，一來肯定政府提供小型農機補助方案，確實解決農民很多問題；二來透過總統回溫的高民意協助行銷地方農產品，不要讓網路謠言敗農。（編輯：林興盟）1080823